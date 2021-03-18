Вячеслав и Виктория Дроздовы в браке почти четыре года. Воспитывают дочку Василису.

Два года назад наша газета брала интервью у Виктории. Мы рассказывали о новой форме социальной поддержки семей с детьми — единовременной социальной выплате женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 24 лет (включительно). Получила ее и семья Дроздовых.

— Для нас тогда это стало очень хорошим подспорьем, — рассказывает Виктория. — Вообще, с появлением в семье ребенка наша жизнь кардинально изменилась. — Появились новые заботы и хлопоты, но очень приятные. Если раньше мы с мужем с удовольствием встречались с друзьями, то теперь стали совсем «домашними», все праздники стараемся проводить в кругу семьи.

Молодые супруги местные и искать счастья в далеких краях не собираются. У них есть собственное жилье, работа.

Супруг трудится на Добринском сахзаводе, молодая мама (сотрудница участка судебных приставов) сейчас находится в декретном отпуске и все свое время посвящает воспитанию дочки.

— И муж, и я были в своих семьях единственными детьми, — продолжает Виктория. — Всегда хотелось иметь братишку или сестренку. Убеждена, что в семье должно быть как минимум двое детей. Конечно, многое зависит от того, какие между супругами отношения. Как, наверное, и все, ценю в мужчинах надежность и деловые качества. Мне в этом плане повезло. Рядом с Вячеславом чувствую себя по-настоящему «за мужем».

Муж много работает. И, к сожалению, у нас редко получается втроем погулять. Зато тем ценнее такие моменты. Дочка очень любит, когда папа катает ее на «ватрушке». В один из недавних снежных дней мы отправились на фотосессию, чтобы сделать памятные снимки для семейного альбома.