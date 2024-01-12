Красивое фото этого семейства увидела в Интернете. Очаровалась. Когда связалась с родителями, они скромно сказали: «Да что о нас писать? Ни наград, ни достижений нет, мы себя полностью отдаём детям». Ведь это и есть достижение! Тем более что в Богородицком сельсовете так тепло отзываются о Калиничевых, главу семьи назвали настоящим трудягой. И стоит за что!

Анатолий Анатольевич, прожив несколько лет в квартире вместе с супругой Алёной Сергеевной и двумя старшими дочками, твёрдо настоял на своём: построить дом!

— Я рос в детстве в Замарае в доме, кругом на улице — простор, — говорит хозяин, — а в квартире, в этих четырёх стенах, чувствовал себя не совсем комфортно, тянуло к земле. Поэтому решил: дому быть!

— Около двух лет мы возводили его, вот 3-й год идёт, как переселились, — продолжает супруга. — Квартиру для этого продали, вложили ещё в стройку материнский капитал. Кстати, маткапитал — очень хорошее подспорье. Спасибо государству за эту поддержку.

Знали Калиничевы друг друга с детства, окончили одну и ту же Добринскую школу №3, только Анатолий на три года постарше своей избранницы. Она до декретного отпуска трудилась в ООО «Отрада-Фармз». Там же работает сейчас и супруг. По признанию Калиничевых, они работы не боятся. Их семейному союзу 12 лет. Чуть меньше первой Маргарите, средней Еве — восемь, а самая младшенькая Валерия только летом этого года появилась на свет. Родители сказали, что первой имя давали, сообща его обсуждая, вторую назвал папа, а Лерочку — уже мама.

Летом прошлого года супруги Анатолий и Алёна Калиничевы стали многодетными мамой и папой, а у их старших дочек Маргариты и Евы появилась сестрёнка Лерочка.

У четы в семьях, в которых они сами родились, по двое детей. И я спросила у Анатолия:

— Думал ли ранее, что станешь многодетным, трудно ли носить такое звание? И он ответил очень по-доброму:

— Старшие дочки выросли, захотелось ещё одно маленькое счастье. И быть многодетным для меня не трудно: общение с дочками доставляет много радости.

— Папа — наш главный добытчик в семье, — говорит Алёна, — на его плечах лежат все заботы о нас, особенно сейчас, когда я в декрете.

По её словам, девочки тоже хорошо помогают: и дома порядок наведут, и на кухне помогут, и с младшей сестрёнкой поиграют. Они её очень любят, и Лера тоже сестёр ждёт из школы, так радуется их приходу.

Родители уделяют много времени своим дочкам. Стараются побольше путешествовать всей семьёй, чтобы это время провести вместе. Кроме прочего, расширяется кругозор дочерей.

— Как вы с мужем воспитываете детей? — задаю вопрос маме.

— Растим их в рамках дозволенного, хочется, чтобы выросли хорошими людьми и заботливыми хозяйками. Мы сами с детства были приучены к труду, девчонок в том же духе воспитываем. И девочки растут послушными. Мне материнство доставляет огромную радость. Такое счастье наблюдать, как они растут, меняются. Сейчас у младшей самый нежный возраст. Каждый день что-то новенькое замечаем. Я заново третий раз этот этап прохожу. Так здорово! Ни с чем нельзя сравнить.

Алёна между выбором: семья-работа, где важнее женщине состояться, сказала, что, конечно, в идеале — золотая середина. Только, если перед ней лично этот выбор станет, разумеется, семья на первом плане окажется. Молодая мама вместе с папой спешат дать как можно больше своим дочкам, стараются вложить в их умы и души самое лучшее и светлое.

— Это время так быстро пролетает, важно успеть сейчас, пока они живут с нами. Мы выезжаем на экскурсии с дочками. Провести время всей семьёй — дорогого стоит. Много традиций заведено за это время: обязательные поездки в цирк, зоопарк, походы в кино, домашние праздники.

И ещё один обычай у семьи Калиничевых: фотографироваться в одной из областных студий перед Новым годом. И красиво, и приятно, ведь папа справляет обновки всем своим девчонкам.

— Дочки — наш самый главный проект в жизни, — в один голос сказали Алёна и Анатолий Калиничевы.