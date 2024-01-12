Красивое фото этого семейства увидела в Интернете. Очаровалась. Когда связалась с родителями, они скромно сказали: «Да что о нас писать? Ни наград, ни достижений нет, мы себя полностью отдаём детям». Ведь это и есть достижение! Тем более что в Богородицком сельсовете так тепло отзываются о Калиничевых, главу семьи назвали настоящим трудягой. И стоит за что!
Анатолий Анатольевич, прожив несколько лет в квартире вместе с супругой Алёной Сергеевной и двумя старшими дочками, твёрдо настоял на своём: построить дом!
— Я рос в детстве в Замарае в доме, кругом на улице — простор, — говорит хозяин, — а в квартире, в этих четырёх стенах, чувствовал себя не совсем комфортно, тянуло к земле. Поэтому решил: дому быть!
— Около двух лет мы возводили его, вот 3-й год идёт, как переселились, — продолжает супруга. — Квартиру для этого продали, вложили ещё в стройку материнский капитал. Кстати, маткапитал — очень хорошее подспорье. Спасибо государству за эту поддержку.
Знали Калиничевы друг друга с детства, окончили одну и ту же Добринскую школу №3, только Анатолий на три года постарше своей избранницы. Она до декретного отпуска трудилась в ООО «Отрада-Фармз». Там же работает сейчас и супруг. По признанию Калиничевых, они работы не боятся. Их семейному союзу 12 лет. Чуть меньше первой Маргарите, средней Еве — восемь, а самая младшенькая Валерия только летом этого года появилась на свет. Родители сказали, что первой имя давали, сообща его обсуждая, вторую назвал папа, а Лерочку — уже мама.
У четы в семьях, в которых они сами родились, по двое детей. И я спросила у Анатолия:
— Думал ли ранее, что станешь многодетным, трудно ли носить такое звание? И он ответил очень по-доброму:
— Старшие дочки выросли, захотелось ещё одно маленькое счастье. И быть многодетным для меня не трудно: общение с дочками доставляет много радости.
— Папа — наш главный добытчик в семье, — говорит Алёна, — на его плечах лежат все заботы о нас, особенно сейчас, когда я в декрете.
По её словам, девочки тоже хорошо помогают: и дома порядок наведут, и на кухне помогут, и с младшей сестрёнкой поиграют. Они её очень любят, и Лера тоже сестёр ждёт из школы, так радуется их приходу.
— Как вы с мужем воспитываете детей? — задаю вопрос маме.
— Растим их в рамках дозволенного, хочется, чтобы выросли хорошими людьми и заботливыми хозяйками. Мы сами с детства были приучены к труду, девчонок в том же духе воспитываем. И девочки растут послушными. Мне материнство доставляет огромную радость. Такое счастье наблюдать, как они растут, меняются. Сейчас у младшей самый нежный возраст. Каждый день что-то новенькое замечаем. Я заново третий раз этот этап прохожу. Так здорово! Ни с чем нельзя сравнить.
Алёна между выбором: семья-работа, где важнее женщине состояться, сказала, что, конечно, в идеале — золотая середина. Только, если перед ней лично этот выбор станет, разумеется, семья на первом плане окажется. Молодая мама вместе с папой спешат дать как можно больше своим дочкам, стараются вложить в их умы и души самое лучшее и светлое.
— Это время так быстро пролетает, важно успеть сейчас, пока они живут с нами. Мы выезжаем на экскурсии с дочками. Провести время всей семьёй — дорогого стоит. Много традиций заведено за это время: обязательные поездки в цирк, зоопарк, походы в кино, домашние праздники.
И ещё один обычай у семьи Калиничевых: фотографироваться в одной из областных студий перед Новым годом. И красиво, и приятно, ведь папа справляет обновки всем своим девчонкам.
— Дочки — наш самый главный проект в жизни, — в один голос сказали Алёна и Анатолий Калиничевы.