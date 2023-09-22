Пассажиры межмуниципальных маршрутов смогут бесплатно доехать в Липецке от Заводской площади до автостанции «Сокол», которая разместится в здании торгового центра «Липецк». Такое решение приняли в АО «Липецкие автобусные линии». Оно касается автобусов №108 «Б. Кузьминка – Липецк», №133 «Доброе – Липецк», №135 «Порой – Липецк», №136 «Каликино – Липецк», №137 «Кривец – Липецк», №138 «Ярлуково – Липецк», №139 «Чечеры – Липецк», №140 «Екатериновка – Липецк», №141 «Плеханово – Головщино – Липецк», №568 «Ратчино – Липецк», №572 «Волчье – Липецк».

В целях обеспечения транспортной безопасности, при отправлении от автостанции новых остановок в маршруты добавляться не будет. Из города маршруты будут следовать как обычно. При возвращении из районов области все автобусы будут высаживать пассажиров на Заводской площади и возле ТЦ «Липецк».

Автостанция «Сокол» переезжает в здание ТЦ «Липецк» в целях обеспечения транспортной безопасности. Здесь уже завершают обустройство необходимой инфраструктуры. Отправляться от нового места автобусы будут с 1 октября. «К автостанции «Сокол» и прилегающей территории накопилось много претензий, в том числе по качеству асфальтового покрытия, а также мерам обеспечения безопасности. Наша задача – принимать такие решения, чтобы обеспечить жителей безопасностью и комфортом при пользовании городской социально важной инфраструктурой и услугами», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.