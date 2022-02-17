Сегодня на комиссии по бюджету и муниципальной собственности депутаты рассмотрели первые поправки в бюджет Липецка на 2022 год. За счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов казна города увеличивается на 1,6 млрд. рублей.

Как доложила председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова, средства планируют направить на:

обеспечение бесплатным горячим питанием школьников (5 млн);

жилье для инвалидов (7,5 млн);

переселение из ветхого и аварийного жилья (450 млн);

строительство детсадов на Опытной, мкр. «Университетский», пристройки к лицею №3, коллектора, распределительной подстанции в рамках инфраструктурных проектов (994,7 млн) ;

ежемесячные выплаты за классное руководство учителям (172,7 млн);

модернизацию, проведение ремонта на спортплощадках возле школ и ремонт подвальных помещений образовательных учреждений (50 млн).

Остатки средств в сумме 388,4 млн рублей на счете бюджета предлагается направить на:

разработку ПСД на строительство напорного канализационного коллектора в районе ул. Краснозаводская;

завершение строительства стадиона в 32-33 мкр.;

межевание территории;

модернизацию контейнерных площадок;

завершение ремонта фасада ДС «Звездный»;

завершение строительства ФОК на ул. Титова

С 17 до 20 тысяч рублей увеличивается ежемесячная денежная выплата 22 Почетным гражданам Липецка. 71 млн выделяют на повышение зарплаты муниципальным служащим. 54,9 млн рублей направляется на обеспечение безопасности школ. На ремонт здания на Гагарина, 35а для создания Школы креативных индустрий выделяется почти 20 млн рублей.

В результате вносимых изменений, бюджет города на 2022 года по доходам составит 15,7 млрд. рублей, по расходам 16,4 млрд., с дефицитом в сумме 737,6 млн.

Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев поинтересовался, на какие объекты инженерной инфраструктуры планируют потратить средства инфраструктурного бюджетного кредита?

По словам председателя департамента архитектуры Александра Пушилина, в этом году в рамках инфраструктурного бюджета будет построена РП «Новая Гагарина», реконструируют тепловую сеть в этом же районе, дополнительно построят ветку коллектора, которая необходима для развития центра города. Также планируют построить коллектор в районе ул. Музыка-Трунова.

Председатель комиссии Андрей Выжанов спросил: когда разрешится вопрос с переселением жителей аварийного дома на пр. Осенний.

Как уточнил председатель департамента ЖКХ Евгений Лепёкин, дом уже строится, заселение планируется в июле-августе.

Депутат Екатерина Пинаева поблагодарила коллег за решение вопроса по работе спортивных секций и кружков в подвальных помещениях школ, и спросила: где и когда будет проведен ремонт.

Как рассказала и.о. председателя департамента образования Юлии Паньковик, это цокольные этажи в школах №№5, 7, 9, 14, 21, 42, 44, 49, 54, 59, 64, 66, 68, 69, 70.

Что касается спортшколы №6, она находится в школе №63, то сейчас в департаменте физкультуры и спорта ищут пути решения вопроса. Руководитель ведомства заверила, что он будет решен положительно.

Члены профильной комиссии рекомендовали коллегам принять данные изменения в бюджет на сессии Липецкого горсовета.