Доходы бюджета Липецкой области вырастут более чем на 1,3 миллиарда рублей

Доходы бюджета Липецкой области в 2025 году вырастут более чем на 1,3 млрд рублей за счёт налоговых и неналоговых поступлений и трансфертов из федерального бюджета. Соответствующие изменения рассмотрели депутаты облсовета на очередной 53 сессии. С учётом вносимых изменений доходы областного бюджет в 2025 году составят свыше 108 млрд рублей, расходы – почти 137 млрд.

Благодаря дополнительным доходам и внутренним перераспределениям средств областного бюджета, выделяются средства на повышение заработной платы «указным» категориям бюджетников. В их числе медики, педагоги, соцработники. На эти цели предусмотрено свыше 1,8 млрд рублей. Порядка 200 млн рублей дополнительно направят на лекарства онкобольным, которые стоят на учёте в липецком стационаре. Более 80 млн – на выплаты участникам СВО. 33 млн – из федерального бюджета будут направлены на интеллектуальные транспортные системы в Липецке. Это камеры и светофоры. 225 млн рублей пойдут на возмещение расходов региона на размещение и питание беженцев. На 100 млн пополняется резервный фонд региона. Средства из него направляются на социальные нужды, в том числе на выплаты семьям бойцов. Дополнительную поддержку также получат АПК и спорт.

«Главный финансовый документ региона сохраняет социальную направленность. В нем учтены все самые важные статьи, создающие благоприятный климат для жизни граждан, развития инфраструктуры и укрепления экономики», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Депутаты рассмотрели изменения в налоговом законодательстве, которые вступят в силу в 2026 году. Так, парламентарии утвердили изменения в закон о повышении значения потенциально возможного годового дохода для предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения. Для разных видов деятельности установлены дифференцированные ставки. В связи с принятием этой инициативы дополнительные доходы бюджета прогнозно составят 150 млн рублей.

Внесены изменения в закон о транспортном налоге, который в Липецкой области не повышался пять лет. Эти средства – один из источников формирования регионального дорожного фонда. Для автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил будет действовать ставка в 20 рублей за л/с (ранее 15 рублей за л/с), для автомобилей с мощностью двигателя 100-150 л/с – 30 рублей за л/с (ранее 28 рублей за л/с). Действующие льготы по транспортному налогу в регионе сохраняются.

Кроме того, в Липецкой области расширяются меры поддержки участников СВО в части квотирования рабочих мест для социально незащищённых граждан. Размер квоты будет определён отдельным постановлением правительства Липецкой области. Право на трудоустройство в рамках квоты получат участники специальной военной операции на территориях Украины, ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей; лица, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения в приграничных районах Российской Федерации; добровольцы, проходившие службу в подразделениях народного ополчения. Данная адресная поддержка будет оказана без дополнительной нагрузки на областной бюджет.