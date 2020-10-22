Доходы бюджета Липецкой области вырастут больше чем на миллиард рублей

Объем доходов и расходов областного бюджета увеличивается на 1 млрд. 18,5 млн. рублей за счет поступления средств из федеральной казны. Кроме этого, перераспределяются ассигнования областного бюджета с одних статей на другие при общем их сокращении на 122 млн. рублей.

Такие изменения в Закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» рассмотрели и одобрили сегодня депутаты облсовета на комитете по экономике.

В условиях пандемии дополнительное финансирование – около 180 млн. рублей получат больницы и поликлиники региона. Также за счет сокращения расходов по некоторым отраслям, на сферу здравоохранения будет дополнительно направлено 91 млн. рублей областных средств. Из них 40 млн. рублей выделяется на обеспечение льготников необходимыми медикаментами, в том числе на предоставление бесплатных лекарств больным коронавирусной инфекцией, которые лечатся на дому, а также направлены дополнительные средства на закупку оборудования, приобретение вакцины от гриппа.

Почти 188 млн. рублей направлено на дополнительные выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. Около 29 млн. рублей – на выплаты соцработникам стационарных отделений, которые также оказывают услуги больным с COVID-19.

Почти 535 млн. рублей дополнительно предусмотрено на финансирование дорожной деятельности.

Свыше 360 млн. рублей – на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Около 135 млн. выделено на социальные выплаты безработным.

Почти 144 млн. рублей выделено на организацию бесплатного горячего питания младших школьников.

Более 35 млн. рублей предусмотрено на стимулирование программ развития жилищного строительства.

С учетом вносимых поправок областной бюджет на 2020 год по доходам составит 70 млрд. 307 млн. рублей, по расходам – почти 77 млрд. 870 млн. рублей, с дефицитом – 7 млрд. 563 млн. рублей.

29 октября документ будет вынесен на сессию регионального парламента.