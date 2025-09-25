Доходы бюджета Липецкой области вырастут на полмиллиарда рублей

Объём доходов областного бюджета в 2025 году увеличивается на 547 млн рублей. 47 млн – это безвозмездные поступления из федерального бюджета, 500 млн – налоговые и неналоговые доходы, об этом сообщила исполняющая обязанности министра финансов Липецкой области Светлана Володина на очередной 52 сессии облсовета.

Поступившие средства федерального бюджета будут направлены на реализацию проектов по созданию объектов туристской инфраструктуры и строительство модульных быстровозводимых домиков для туристов. Налоговые и неналоговые доходы, а также дополнительные средства, полученные за счет перераспределения ранее утвержденных расходов, предлагается направить на финансирование социально-значимых мероприятий. В том числе 150 млн рублей выделяются на обеспечение пациентов с редкими заболеваниями бесплатными лекарствами. 100 млн – на дотации местным бюджетам. 78 млн – на региональную доплату к пенсии по потере кормильца членам семей бойцов. 600 млн – на обеспечение региональными выплатами военнослужащих СВО.

Кроме того, с 1 октября увеличится заработная плата бюджетников на 4,5%. На эти цели из областного бюджета дополнительно направят свыше 161 млн рублей. Повышение коснется работников бюджетной сферы, не попадающих под действие Указов Президента РФ от 2012 года. Это представители лесного хозяйства, соцзащиты, центров занятости, молодежной политики, строительства и других сфер. Перечень неуказных категорий в законопроекте дополнен должностью «артист-солист-инструменталист».

С учётом вносимых изменений областной бюджет в 2025 году по доходам составит более 106 млрд рублей, по расходам – свыше 135 млрд. Дефицит бюджета уменьшится на 159 млн рублей и составит почти 29 млрд рублей.