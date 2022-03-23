Депутаты Липецкого горсовета на профильной комиссии рассмотрели поправки в бюджет Липецка на 2022 год. За счет безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджетов казна города по доходам и расходам увеличивается почти на 844 млн рублей. Эти средства направят на благоустройство дворов, ремонт дорог, капремонт школ и детсадов, строительство спортивных объектов.

В планах мэрии благоустройство территории города с целью создания трассы для триатлона, на этот проект будет выделено 90 млн рублей. На строительство стадиона в микрорайоне «Университетский» готовы потратить 50 млн рублей. На обеспечение условий софинансирования с областным бюджетом по строительству ФОК в Сселках заложено 10,6 млн рублей. Также средства дотации планируют направить на строительные работы на кладбищах в Сселках и Желтых Песках — 100 млн рублей. На ликвидацию несанкционированных свалок в городе — 70 млн рублей. На ремонт автодорог — 60 млн рублей, внутридомовых проездов — 20 млн рублей. Дальнейшая реализация проекта «Дорога к школе» получит поддержку в 50 млн рублей, а на модернизацию и ремонт существующих школьных спортплощадок будет потрачено 99 млн бюджетных рублей. Благоустройство по проекту «Мой двор» — 17,6 млн рублей. 19 млн рублей будет направлено на усилению несущих конструкций домов в 9 микрорайоне и на улице Гагарина, а также на расселение жителей на Осеннем проезде.

Иные межбюджетные трансферты пойдут на капремонт образовательных учреждений — 74,4 млн и на создание модельных библиотек — 15 млн рублей. Увеличат субсидии на формирование современной городской среды — 10,2 млн рублей и ремонт автодорог, искусственных дорожных сооружений — 112,5 млн рублей,

В результате вносимых изменений бюджет Липецка на 2022 год по доходам составит 16,5 млрд рублей, по расходам — 17,3 млрд рублей, с дефицитом в сумме 739 млн рублей.

— Как реализуется проект «Мой двор»? На какой стадии торги? Пора уже заходить с благоустройством во дворы через месяц, — спросил председатель горсовета Александр Афанасьев.

Заместитель главы города Анна Шамаева ответила, что на данный момент архитекторы готовят проекты и параллельно идет работа с прайсами компаний-поставщиков.

— Горожане устали от пробок, а Липецку предстоит двухгодичный ремонт Сокольского моста. Можно ли ускорить работы? — спросил депутат Николай Двугрошев.

Отвечая на этот вопрос, председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Николай Дергунов отметил, что будет сделано все зависящее от мэрии, как только появится подрядчик. Ремонт моста включает в себя реконструкцию опорных сооружений – эта часть не будет затрагивать пропускную способность путепровода.

Вице-спикер Борис Понаморев попросил предоставить более полную информацию о работе по ликвидации несанкционированных свалок. Сегодня на территории Липецка 66 свалок, все они классифицированы по размеру и степени доступности.

Также депутаты попросили мэрию предоставить более подробную информацию по созданию триатлонной трассы, эта статья расходов вызвала у них больше всего вопросов.

– Какой триатлон, если у нас все дворы в дырах! – возмутился депутат Николай Двугрошев. – В этом году бюджетом предусмотрено выделение всего 20 миллионов рублей на ремонт асфальта во дворах. Но этого же мало!

Коллегу поддержал депутат Евгений Павлов:

– Триатлон – это плавание, велосипед и бег. Кого мы сюда хотим пригласить? Ради чего это все?

– Это будет трасса международного масштаба, – ответила председатель департамента по физической культуре и спорту администрации Липецка Александра Кузнецова.

– А чья была инициатива? Ваша или областной администрации? – поинтересовался депутат.

– Наша совместная, – ответила Александра Кузнецова.