Назначение выплат на детей теперь не зависит от доходов мобилизованных жителей Липецкой области. Это касается тех, кто получает или планирует оформить такие выплаты, как пособие на детей до 3 лет, пособие на детей от 3 до 7 лет включительно, а также меры поддержки по линии ПФР – пособие беременным, вставшим на учет в ранние сроки, и пособие на детей от 8 до 17 лет. Кроме этого, доход мобилизованного не будет учитываться при оказании помощи на основании социального контракта, сообщили в областном управлении социальной политики

Право на эти меры поддержки имеют семьи, в которых доход на каждого человека в семье не превышает определённого уровня. Для его расчёта учитывают доходы всех членов семьи. Принятое Правительством России решение позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации.

«В Липецкой области всем органам власти поручено оказывать максимальное содействие семьям мобилизованных граждан в решении возникающих вопросов – от устройства ребенка в детский сад до оформления выплат», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.

При расчете среднедушевого дохода семьи теперь не учитываются прошлые доходы мобилизованного (зарплата, гонорары, предпринимательский доход) и денежное довольствие, которое мобилизованные получают как военнослужащие. Также на мобилизованных граждан не распространяется правило нулевого дохода – отсутствие дохода у мобилизованного без уважительных причин не повлияет на определение права на детские выплаты. «Это ещё одна мера, направленная на поддержку семей мобилизованных, на сохранение уровня их социальной защищённости. Стоит отметить, что при применении данных условий выплата назначается на шесть месяцев», – говорит заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.