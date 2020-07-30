Доходы от платы за ущерб экологии передадут в муниципалитеты в Липецкой области

Доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду, подлежащие зачислению в бюджет Липецкой области, в 100-процентном размере будут передаваться в бюджеты муниципалитетов и городских округов нашего региона.

Кроме того, в бюджеты районов и городских округов области в 100-процентном размере будут передаваться административные штрафы, установленные КоАП РФ и подлежащие зачислению в областной бюджет, в случае если они были наложены мировыми судьями или комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. Исключение составят штрафы за административные нарушения в области дорожного движения.

Данные меры направлены на укрепление доходной части местных бюджетов городов и районов Липецкой области. Это позволит более эффективно решать вопросы местного значения. Объем передаваемых доходов оценивается в 55 млн. рублей.

Сегодня в формате открытого заочного голосования во время очередной 43-й сессии облсовета депутаты одобрили проект закона «О нормативах отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Липецкой области от отдельных видов неналоговых доходов, подлежащих зачислению в областной бюджет». Документ разработан во исполнение перечня поручений по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления, а также для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.