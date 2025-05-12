Доктор Чирков дошел до Берлина

Капитан медицинской службы 3-го ранга Иван Фёдорович ЧИРКОВ, вернувшись с фронта в 1946-м, до 73 лет проработал акушером-гинекологом в родной Талицкой больнице, помогая новым жителям появиться на свет.

ВЫПУСКНИК СТАЛИНГРАДСКОГО МЕДИНСТИТУТА

Иван родился в 1913-м в Ровенке, в многодетной крестьянской семье у Фёдора Мироновича и Матрёны Семёновны. И все дети проявили большую тягу к знаниям. После революции родители смогли им помочь получить образование. Судите сами: Иван стал доктором, Матрёна, отучившись на ускоренных курсах в Грязях, — акушеркой. Она всю жизнь потом помогала брату. Григорий выучился на инженера-путейца, строил железные дороги в Казахстане. (Кстати, его две дочери тоже были медиками: Людмила — врачом, Валентина — медсестрой). Ещё один брат Ивана, младший Павел, был учителем, только рано умер. Брат Егор был председателем колхоза до войны. Когда она началась, ушёл добровольцем. Воевал танкистом, погиб на Украине. Лишь старшая из детей, Миланья, не имела образования, работала, как и родители, в колхозе.

1985 г. И.Ф. Чирков (справа) со старшим братом Григорием и женой Верой Яковлевной у своего родительского дома в Ровенке.

Иван в 1936-м поступил на рабфак в Воронеже, там познакомился со своей будущей супругой Верой Яковлевной, которая свою жизнь посвятила воспитанию ребятишек, выучившись на учителя. Они поженились. Долгое время Вера была директором 8-летней Ровенской школы, в том числе в годы Великой Отечественной войны, потом в Талицкой школе преподавала немецкий язык.

1944 год. Вера Яковлевна Чиркова провожает мужа Ивана, врача медслужбы, после отпуска на фронт.

В 1937-м году у Чирковых родилась первая дочь Алла. Забегая вперёд, стоит сказать, что она тоже потом выберет профессию, как у отца. Некоторое время будет работать доктором-терапевтом вместе с мужем-хирургом Сергеем Хижняком в Добринской больнице. Потом они переедут в Воронежскую область. Но обо всём по порядку.

Супруга Вера Яковлевна, одновременно работая в школе и подрабатывая учётчицей в колхозе, поддержала мужа в его стремлении стать доктором, несмотря на то что у них уже родилась дочь, а в 1940-м ещё и сын Вячеслав (он единственный из детей Ивана не стал медиком, был энергетиком, но вот его жена трудилась медсестрой).

В.Я. Чиркова осталась здесь работать и воспитывать детей, а её Ваня в том же 1940-м поступил на санитарный факультет Воронежского мединститута. Хоть радость от поступления была, но всё-таки Иван хотел стать хирургом. В это время в Хабаровске заработал новый медвуз, об этом студентам-воронежцам рассказали, пообещав «золотые горы» на Дальнем Востоке.

И уже Чирков едет в такую даль, да только на месте разглядел: всё не соответствует тому, что обещали. И он вновь переводится обратно, но уже не в Воронеж, а на лечебный факультет в Сталинградский мединститут, который тоже недавно открылся.

Началась война. Немцы уже приближались к Волге. Иван Федорович в феврале 1942 г. записался добровольцем. И в апреле 1942 г., как и многие его сокурсники, после ускоренного окончания мединститута по специальности врач-лечебник, был призван на фронт в должности врача батальона. Место призыва — Ерманский РВК, г. Сталинград.

25 августа 1942-го от прямого попадания бомбы здание Сталинградского мединститута было разрушено.

«Второй выпуск лечебного факультета, — сказано в истории вуза, — сдавал последние Госэкзамены уже в условиях войны. Было принято решение досрочно подготовить старшие курсы. Хотя студентов постоянно отрывали от занятий на разгрузку военно-санитарных поездов и уход за ранеными в госпиталях, учебные программы отрабатывались полностью». Одним из таких выпускников и стал И.Ф. Чирков.

Сейчас в Волгоградском мединституте организована выставка «Бессмертный полк», посвящённая медикам-героям, преподававшим и учившимся в нём. Одна из его страниц отведена нашему земляку.

Фронтовое фото. Врач батальона Иван Чирков (справа) со своим однополчанином

ПОДНИМАЛСЯ ПО ЛЕСТНИЦЕ РЕЙХСТАГА

Иван Фёдорович принимал участие в боях на Юго-Западном, Сталинградском (где был контужен), Калининском (с января 1943 по апрель 1943, получил ранение в руку), Центральном, Воронежском, 1 Украинском (с января 1944 по май 1945 г.), 1 Белорусском фронтах. Был отмечен наградами за умение правильно организовать работу санчасти батальона, в результате чего все раненые бойцы, сержанты и офицеры смогли вовремя получить медпомощь. А «при форсировании рек Одер и Нейсе, при производстве работ по минированию в районе Бреславль, Чирков И.Ф. оказал помощь 48 раненым и контуженным бойцам».

Наградной лист капитана медслужбы И.Ф. Чиркова.

В наградном листе также говорится: «Организуя пункты первой помощи непосредственно в районе выполнения заданий и находясь лично с подразделениями в период наступательной операции в январе-мае 1945 гг., капитан Чирков умело и своевременно оказывал помощь раненым бойцам и эвакуировал их с поля боя, проявив при этом инициативу, решительность и отвагу… Капитан Чирков достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды».

Среди наград доктора, кроме того, числятся: медали «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», орден Отечественной войны 2-й степени. День Победы военный медик встретил в Берлине. И дома потом Чирков рассказывал, что поднимался по лестнице Рейхстага. 9 Мая 1945-го, по его воспоминаниям, у стен логова фашистов одни плясали и пели, другие плакали, а третьи сидели молча… Потом этот день для него станет самым главным праздником в жизни. (Позднее, уже в 90-е гг., когда 23 февраля — День Советской армии и Военно-морского флота — переименуют в День защитника, Чирков без конца возмущался: «Ну какие же мы защитники?! Мы — победители! И точка!»).

— Также дедушка говорил, что солдаты очень оберегали его, — рассказывает учитель начальных классов Паршиновской школы, его внучка от младшей дочери Любови Светлана Сергеевна Чиркова. — Когда начинался обстрел, просили его уйти подальше в укрытие: «Иван Фёдорович, мы тут как-нибудь сами справимся, а вот, если Вас ранят, мы не спасёмся ни от ранения, ни от кровопотери. Берегите себя». Дед вместе с однополчанами попадал и в окружение, с потерями выходил из него, был контужен…

Вернувшись на родину в 1946-м, Иван Фёдорович продолжил своё благородное дело в Талицкой участковой больнице. Ранение в руку не позволило стать хирургом, специальность у врача была самая мирная — акушер-гинеколог, постоянной помощницей стала родная сестра Матрёна, которая работала с ним до самой своей пенсии, а вот Чирков — до 73 лет.

Едва ли в тогдашнем Талицком районе, а потом и в немалой части Добринского есть люди старшего поколения, особенно женщины, кто не знал этого доктора и его помощницу.

1960 г. Талицкая больница. И.Ф. Чирков (сидит 3-й слева) с лаборантом Василием Никитичем Скворцовым и медсестрами.

ВСЕ ЕГО ДОЧЕРИ — ТОЖЕ МЕДИКИ

Это всё после войны. А задолго до того, в 1943-м, в самый канун Нового 1944-го года, доктору предоставили краткосрочный отпуск из-за ранения, и в том же году, в октябре 1944-го, в их семье родилась Надюшка. Она тоже, глядя на папу, стала медиком — фельдшером-акушером. Сейчас Надежде Ивановне 80, и она продолжает трудиться (!) на станции «Скорой помощи» в городе Краснодаре. Более 55 лет отдала своей любимой работе.

По телефону связались с ней. Конечно, у дочки самые тёплые воспоминания о своём отце и детстве в целом. Мама — учитель, папа — врач. Интеллигентные люди.

— Мы с сёстрами и братом гордились своими родителями. От папы никогда слова грубого не слышали, а мама держала нас в ежовых рукавицах, чтобы и им за нас стыдно не было. Папа любил, когда мама плясала и пела, считал её самой лучшей плясуньей в Талицком.

— Я помню, как к папе бежали домой с любыми болячками, и он никому не говорил: «Идите в больницу», — продолжает её сестра и тоже фельдшер Любовь Ивановна Очеретяная, самая младшая из дочерей, родившаяся уже после войны и всю жизнь посвятившая лечению земляков-паршиновцев (стаж — 46 лет). — У нас всех перед глазами картины, когда просыпаешься от того, что папа вправляет кому-то вывих плеча или челюсти. Либо кого-то принесли на одеяле в наш дом, отец наклонился над пациентом и лечит ему спину. Потом этот человек своими ногами уходит от нас. Папа также обладал уникальным методом лечения астмы у детей.

Когда я с удивлением спросила, как же их Вера Яковлевна не боялась оставаться здесь одна с малыми детьми, отпуская мужа в Хабаровск или Сталинград, то младшая ответила, что их мама была очень волевым человеком. Как говорят, с характером.

— Она нам всегда говорила: «Рассчитывайте в жизни только на себя. Сумейте работать так, чтоб прокормить себя и детей даже без мужа, если такое придётся испытать».

Надежда и Любовь поступали в Воронежский мединститут, но не прошли из-за огромного конкурса. Учились потом в медучилище, о чём никогда не пожалели, так как преданно относились к своему делу. Ну а самым главным наставником считают, разумеется, отца.

— Во времена моего студенчества, как, кстати, и моих сестёр, — добавляет Надежда Ивановна, — папа мог позвать и сказать: «Давай о животе поговорим или о женских болезнях». Задавал вопросы, я должна была моментально отвечать. Если вдруг мешкалась, раздумывая, он журил меня за это: «Ты на скорой привезёшь больного, должна врачу доложить о его состоянии, это уже половина вопроса будет решена. Особенно будь внимательнее к пьяным: они под анестезией и адекватно не воспринимают своё состояние».

Чирковы и их родственники отмечают, что у их папы и дедушки была феноменальная память. Обладал огромным чувством юмора. Знал наизусть даты жизни известных деятелей и писателей. Он интересовался историей, природой. На фронте, в освобождённых городах, когда наступало затишье и все садились отдыхать, доктор, наоборот, шёл в исторические центры. Например, в Бунцлау (Польша) нашёл могилу Кутузова. (По легенде там захоронено сердце великого полководца, сам же освободитель страны от французов покоится в Казанском соборе Санкт-Петербурга).

1967 г. Дети И.Ф. Чиркова. Все девушки трудились, как и он, медиками. Стоят дочь Любовь Очеретяная и сын Вячеслав, сидят дочь Надежда Чиркова, невестка Анна (жена Вячеслава) и старшая дочь Алла Хижняк.

В доме Чирковых, помимо художественной литературы, водилось большое количество книг и периодики по медицине, и все они были с пометами на полях, то есть хорошо изучены их владельцем. Если куда ехал, то обязательно какое-то издание брал с собой. Во дворе держали немалое хозяйство: коровы, свиньи, утки, куры. И они тоже требовали к себе внимания главы семейства.

— Один раз, — продолжает Надежда Ивановна, — папа в неопрятной одежде, потому что чистил курятник, вышел со двора к приехавшему к нему больному, и мама после на него ругалась: дескать, такой вид. Но папу это ничуть не смутило: «Ну не в белом же халате мне ходить к курам или поросятам».

1975 г. Чирков И.Ф. (в центре) в окружении коллег (слева направо): Брежнева Тамара Ивановна, Якимова Анна Архиповна, Бахтина Александра Алексеевна (гл. врач), Дуракова Вера Александровна (медсестра), Попова Вера Сергеевна (медсестра), Соболев Владимир Николаевич (зубной врач).

«БОЙСЯ, ИРИНКА, РЫЖИХ ЖЕНЩИН!»

Как мы поняли, очень много докторов в семье у основоположника династии. И всё-таки есть среди них та, что повторила полностью его путь и стала, как дед, акушером-гинекологом. Это его внучка из Воронежа Ирина от старшей дочери Аллы (у неё двое детей, ещё сын стал военным).

— Как только немного подросла, меня отправляли в Талицкий Чамлык: родители ведь мои — доктора, работали. А я большую часть времени проводила с дедушкой. Для меня он самый лучший на свете друг и учитель. Ещё маленькой была, когда мы играли в обход. Он надевал на меня свою рабочую курточку и брюки. И для меня это уже было серьёзным мероприятием. Взрослея, я уже не сомневалась, что буду акушером-гинекологом.

1987 г. Семья Чирковых. Стоят Алла и Вячеслав. Рядом с родителями сидит Любовь Очеретяная, 46 лет посвятившая лечению земляков-паршиновцев.

По словам Ирины, Иван Фёдорович дал ей немало наставлений, которые она сама называет «Советами мудрого доктора». Он рекомендовал внучке в первую очередь измерять у больных или рожениц пульс, давление и температуру. Говорил, чтоб никогда не шутила с пациентками, а лечила серьёзно, не обещала невозможного в трудных случаях. «Будем стараться» — должен быть ответ, при этом самой как раз сделать всё возможное и невозможное, приложить максимум усилий. «Если за тобой вдруг приедут на дом, а ты знаешь путь без машины короче, то беги со всех ног напрямки: в нашем деле, особенно при кровотечении, счёт идёт на минуты и секунды».

Внучка талицкого доктора, Ирина Боярищева из Воронежа, стала акушером-гинекологом, как и любимый дедушка. Её родители Алла и Сергей Хижняк до отъезда работали в Добринской больнице.

— Бойся больше всего, Иринка, рыжих, — говорил мне дедушка, — и я из своей многолетней практики теперь это тоже могу подтвердить: у светловолосых женщин почему-то осложнений всегда намного больше бывает, чем у брюнеток. Дед обладал великим акушерским счастьем, как говорят в нашем деле. Всё у него завершалось благополучно. Думается, без нашего Ивана Фёдоровича Талицкий околоток, да и вся добринская медицина многое потеряла. Его знали далеко за пределами района, тем более в самой Добринке. Помнится, приедешь поздно из города, автобусы уже не ходят, и просишь дежурного по вокзалу: «Можно позвонить Ивану Фёдоровичу». Никогда не отказывали…

Умер доктор 7 апреля 1998-го, отметив 11 февраля своё 85-летие. Он всего на 17 дней пережил свою верную и любимую спутницу жизни Веру Яковлевну. По словам его семьи, после ухода супруги он тоже сразу засобирался в Вечность, совершенно не представляя своей жизни без неё…