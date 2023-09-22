Евгений Васильев, много лет проработавший врачом-инфекционистом в ГУЗ «Добринская ЦРБ», выпустил свою первую книгу «Волнующие силуэты прошлого». В ней автор делится с читателями воспоминаниями о годах работы в составе миссии советских врачей в Алжире, а также рассказывает о студенческой молодости и начале трудового пути.

Издание вышло небольшим тиражом — всего 70 экземпляров, но автор посчитал возможным поделиться частью его с библиотекой. Так что все желающие могут познакомиться с первым опытом литературного творчества профессионального врача.

Подготовить книгу к печати Евгению Васильеву помогали журналист-краевед Валерий Волокитин и сотрудница районной библиотеки Галина Овчарова.

Отрывок из книги Евгения Васильева «Волнующие силуэты прошлого»

Эта далекая северо-африканская страна от границ Туниса на востоке и Марокко на западе ошеломила меня заботливым отношением к иностранным специалистам. Нас буквально на руках носили — авторитет советской медицины тогда признавали во всем мире.

… Так как коммунистическая партия в Алжире была под запретом, парторг, которым вначале был я, назывался руководителем профсоюзной организации. Председатель профсоюзной организации являлся физоргом. А члены ВЛКСМ — комсомольцы-физкультурники. Слово «коммунист» в Алжире вслух никто не произносил. Наша нелегальная партийная организация состояла из трех человек, и мы ежемесячно проводили партийные собрания. Выпускали даже стенную газету «Искра».

Перед отъездом в Алжир в Москве нас, членов КПСС, вызвали в международный отдел ЦК. Ответственный партийный работник провел с нами инструктаж, в котором не рекомендовал читать за рубежом белогвардейскую газету «Посев», а также буржуазную литературу. Мы с ним согласились, а затем расписались в протоколе. Здесь же, в отделе, я сдал на хранение свой партбилет, который хранился в Москве в течение трех лет, до конца нашей командировки.

А партийные взносы мы платили по месту нашей работы, в городе Ксар-Шеллала, в размере 150 алжирских динар при курсе рубля 1:6. Взнос составлял порядка 25 рублей в месяц. Ведомости с нашими подписями ежемесячно отправлялись в город Алжир, в Государственный комитет экономических связей. Параллельно в Москве в наше отсутствие в партбилетах ежемесячно в графе вместо указанной зарплаты проставлялось слово «уплачено» и заверялось печатью-клише отдела ЦК КПСС. Тайна заработной платы гарантирована, если сам не проболтаешься…