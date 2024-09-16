Кардиохирург Сергей Ступаков, приехавший в Липецкую область из столицы, провёл первую операцию на базе областной клинической больницы. 83—летней пациентке с нарушением сердечного ритма был установлен электрокардиостимулятор.

Сергей Ступаков — доктор медицинских наук, до приезда в Липецк работал в Национальном центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Бакулева. Специализация врача — аритмология.

«Для липецкого здравоохранения такой специалист — большая удача и достижение. Поддержали его областной субсидией. Сергей Ступаков будет работать вместе с Антоном Андреевым, который приехал в Липецк три месяца назад. Тоже бакулевец и тоже специалист по аритмологии. Ещё мы ведём переговоры с анестизиологом из федерального медцентра», — комментирует в своем телеграм-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

С приездом бакулевцев в ЛОКБ расширяется спектр кардиохирургической помощи. Здесь будут проводить операции по лечению патологий учащённого сердцебиения — тахиаритмий. Раньше лечили только брадиаритмию — урежение ритма. В перспективе областная клиническая больница станет базой новой кардиохирургической службы, где будут внедряться современные методики лечения патологий сердца. Уже проводятся радиочастотные абляции, в последствии будут выполняться аортокоронарное шунтирование, протезирование сердечных клапанов и другие виды сложных вмешательств.

«Наши жители смогут лечиться дома, а не в федеральных центрах, — отмечает Игорь Артамонов, — Конечно, оборудование должно соответствовать. Работаем над этим. Закупили современную криоконсоль. Придёт и установка для сердечного картирования, которая позволит во время операции обойтись без рентгена. Спасать от инсульта липчан наши врачи будут быстро, высокотехнологично, под местной анестезией. А выписывать — через несколько дней».

Планируется, что липецкие бакулевцы будут готовить команду специалистов-кардиохирургов не только на базе ЛОКБ, но и обучать студентов будущего медвуза региона.