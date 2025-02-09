В Добринском РДК состоялся концерт, посвящённый памяти певца и композитора Вячеслава ДОБРЫНИНА.

Поклонники творчества знаменитого артиста, носившего заслуженно звание народного, громкими аплодисментами и криками «браво» приветствовали певцов, исполнявших его песни. А они у нас, кто любит музыку 80-90-х годов, на слуху. «Большая Медведица», «Ягода малина», «На теплоходе музыка играет», «Бабушки-старушки», «Синий туман», «Льётся музыка», «Прощай, со всех вокзалов поезда…» … и таких ещё сотни. Согласитесь, уважаемые читатели, вы сейчас смотрите на перечисление этих названий, а в голове уже звучит его музыка.

Мы, добринцы, почитающие его талант, тем более были счастливы, когда в 2003-м Вячеслав Добрынин выступал на районной сцене во время празднования юбилея Добринского района. Он тогда пошутил, что его фамилия и название нашего района очень созвучны: главное в них — добро.

В вечере памяти зрителям показали видеофрагменты из интервью с музыкантом. Ведущая программы Надежда Волкова знакомила собравшихся с его биографией. С трёх лет Слава увлёкся игрой на гармошке, потом, взрослея, стал интересоваться наукой, одновременно играл в баскетбол, был капитаном команды, окончил факультет искусствоведения МГУ. И всё-таки музыка в его сердце победила. Написал более тысячи песен, поэты считали большой удачей, если музыку на их стихи сочинил Добрынин. Ведь каждая потом становилась хитом.

«Доктор Шлягер» — назвал Вячеслава Добрынина один из журналистов, отметив, что буквально все его песни становятся шлягерами. И музыканту эти слова понравились. Так он потом назовёт свой коллектив, с которым, кстати, и приезжал в Добринку. Шлягер — это песня с запоминающейся мелодией. Такими у Добрынина они и являются…

Своими выступлениями в тот вечер зрителей порадовали Ольга Матыцина, Александр Григоров, Алексей Шальнев и, конечно, Александр Ходыкин из РДК. Зажигательный танец подарил собравшимся добринский коллектив «Сударушка» под руководством Любови Ивашковой. А также вдохновенно выступили артисты из сельских Домов культуры: Светлана Максимова и эстрадный ансамбль «Вдохновение» (Талицкий Чамлык); Сергей Верзилин и Владимир Свинцов (Плавица); Татьяна Иноземцева и Елена Кечко (Хворостянка); Владимир Иванов (Новочеркутино); Надежда Хавлина (Петровский); Виктор Титов (Березнеговатка); Светлана Слесь (Ольховка); Ольга Зайцева (Тихвинка).

Зрители долго не отпускали понравившихся певцов, а самым любимым из них преподнесли цветы. Последнюю композицию зал приветствовал стоя. «Пусть запомнят не меня, а мои песни», — так мечтал певец и композитор. Доктор Шлягер, мы Вас помним. Ваши песни нас лечат.