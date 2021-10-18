Концертный рояль белого цвета Михаил Глинка» поступил в Долгоруковскую школу искусств им. С. Н. Василенко в рамках реализации национального проекта «Культура». Послушать, как звучит рояль, собрались преподаватели и учащиеся школы. «О таких подарках можно было только мечтать. Теперь мечты воплощаются в жизнь. Новый рояль для детей – дополнительная мотивация к творческим успехам и достижениям, ведь залог красивой и чистой игры – это хороший инструмент», – сказала директор школы искусств Наталья Горбатых.

Кроме того, за счет средств регионального бюджета были приобретены банкетки для пианино, интерактивное и звуковое оборудование, зеркала для хореографического класса. На оснащение 11 детских школ искусств музыкальными инструментами, специальной литературой и оборудованием в рамках нацпроекта «Культура» в этом году выделили 49,4 млн рублей. Самые долгожданные музыкальные инструменты – рояли – получили в Долгоруково, Измалково и в Добринской школе искусств имени Н.А. Обуховой, где в этом году отмечают 60-летний юбилей.

«Дети во всех районах должны иметь доступ к ценностям культуры, — отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. — Выявление и поддержка талантливой молодёжи, создание условий для развития её творческих способностей – приоритет в работе областных властей на протяжении многих лет».

По нацпроекту «Культура» в этом году в Липецкой области также отреставрированы четыре ДШИ. Общие вложения на реконструкцию и оснащение школ в рамках национального проекта составили почти 142 миллиона рублей. «Национальный проект «Культура» – залог успешного развития культуры и улучшения качества жизни на селе. В Липецкой области создаются все условия развития подрастающего поколения и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры», – подчеркивает и.о. начальника управления культуры и туризма Липецкой области Анна Иванникова.

В 2022 году планируется отремонтировать пять детских школ искусств в регионе. На эти цели из федерального бюджета направят около 150 млн рублей. До 2024 года в рамках нацпроекта 37 ДШИ и два колледжа искусств получат новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы.