В Дендрологическом парке лицея села Долгоруково прошла экологическая акция, во время которой школьники не только навели порядок, но и научились ухаживать за растениями. К «Экодесанту» присоединились десятиклассники и ученики 8 класса, осваивающие профессию «Рабочий зелёного хозяйства». Ребята убрали опавшую листву, провели осеннюю обрезку растений и подготовили декоративные кустарники и деревья к холодам.

Особое внимание уделили теплолюбивым растениям. Ель конику защитили теневой сеткой, а крупнолистную гортензию укрыли специальным материалом — спанбондом. Акция прошла в рамках регионального проекта «Экодесант», который объединяет школьников, волонтёров, предприятия и органы власти в заботе об окружающей среде.

«Такие акции полезны вдвойне. Ребята помогают сохранять природу и одновременно получают практические навыки, которые могут пригодиться им в будущей профессии. Особенно здорово, когда школьники не просто участвуют в уборке, а учатся самостоятельно заботиться о растениях и видят результат своего труда», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.