37 жителей Долгоруковского района переедут в новые квартиры до конца 2022 года. Строительство трех домов завершается в селе Братовщина. Оно ведется благодаря федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

К новостройкам уже подведены все коммуникации – газ, вода, электричество. Отопление будет индивидуальным, в каждой из двенадцати квартир установлен новый котел. На полу – ламинат, в ванной – плитка. Сейчас подрядчик доделывает чистовую отделку в трех новых домах, возведенных на улице Молодежной. Стоимость проекта составляет 30 миллионов рублей. Районные власти довольны строителями и отделочниками, которые ответственно подошли к выполнению госконтракта.

«Я часто бываю на этом объекте и могу сказать, что для себя так качественно не строят, как возведены эти три дома для переселенцев из аварийного жилья на улице Молодежной, – отметает глава Долгоруковского района Юрий Сараев. – Толщина стен около 40 сантиметров и в дополнение к ним – 10 сантиметров утеплителя. Крыша тоже очень добротная.»

После сдачи этих трех домов Долгоруковский район досрочно выполнит программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым до января 2017 года. На улицу Молодежную в Братовщину переедут жители села Жерновное и деревни Екатериновка.

«Переселение липчан из аварийного жилфонда – одна из первоочередных задач. Выполнение программы ускоренными темпами позволит жителям региона быстрее получить качественное жильё, поэтому работа подрядчиков должна находиться на постоянном контроле», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

Всего в 2022–2023 годах в Липецкой области планируется расселить около 80 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Для выполнения этого показателя в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» уже начато строительство более 30 многоквартирных домов в различных районах области. Выполнение этих работ позволит региону завершить действующую программу по переселению граждан из аварийного жилфонда в 2023 году вместо планового 2025 года.