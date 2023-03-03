Долгоруковский район досрочно завершил программу переселения из жилья, признанного аварийным до 2017 года. Три четырехквартирных дома на улице Молодежная в селе Братовщина по контракту должны были достроить в марте, а успели раньше. Жильцы девяти из 12 квартир уже получили ключи. Остальные – в стадии согласования и оформления документов. Возведение жилья проводилось на средства федерального, областного и местного бюджетов по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда». Стоимость проекта составила 30 млн рублей.

В домах одно- и двухкомнатные квартиры. В каждой из них установлен газовый котел, так что отопление индивидуальное. В помещениях сделан косметический ремонт. Аварийные дома, из которых сюда передут жители, находились в селе Жерновное и деревне Екатериновка.

«Переселение из аварийного жилфонда является одной из первоочередных задач для региона. Многие муниципалитеты уже выполнили программу досрочно. Люди довольны новыми квартирами и условиями в них», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.