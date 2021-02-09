Мария Петровна Проскурякова из села Средняя Матренка отпраздновала 95-летие со дня своего рождения. Вместе с поздравлениями от односельчан, юбилярша получила приветственный адрес от Президента страны В.В. Путина и небольшое денежное поощрение. В роли почтальонов, доставивших долгожительнице приятные подарки, выступили местные депутаты, члены партии «Единая Россия», а также работники ОБУ «ЦСЗН по Добринскому району».

Женщина прожила долгую и нелёгкую жизнь, родилась 7 февраля 1926-го года. И всё время трудилась не покладая рук. Вместе с двумя братьями рано остались круглыми сиротами: отец умер, когда Маше едва 10 исполнилось, старшему брату Михаилу – 12, младшему Дмитрию – восемь, мать же ещё раньше оставила их. А тут ещё в 1936-м голод разразился, в доме совершенно не было никакой еды.

– Михаил был у нас за старшего, – рассказывает юбилярша, – бывало, таган поставит, воду вскипятит, попьём кипяточку, и отправляемся в поле себе пропитание искать.

Много еды сироткам не попадалось. Разве что корни лопуха, дикий чеснок да лебеда. Это и было их основной пищей. Ещё и холод в избе, топили печку кизяком, от какого больше дыма, чем тепла.

Но так долго они это терпеть не могли, и Маша в 10 лет решила поехать на торфоразработки. В Добринке ей выдали бахилы, и с бригадой взрослых женщин она отправилась на озёра. Тяжела сиротская доля!

– Платили хоть нам там неплохо, но работа просто выматывала всех, меня ж, ребёнка, и подавно. С утра до ночи копались в вязкой, ледяной болотной жиже. Ноги от холода просто ломили. Прорезать вручную с помощью лопаты пласт торфа – неимоверно тяжёлый труд.

Через некоторое время Мария Петровна вернулась в родное село и стала свекловичницей. Полученный за работу сахар относила продавать за 12 км на базар, чтобы получить наличные деньги. Позднее, по словам именинницы, жизнь наладилась.

Зарплату стали получать «живыми» деньгами. Свекловичницей М.А. Проскурякова проработала до самого выхода на заслуженный отдых – 1981-го года. Нерадостной была и женская доли Марии Петровны: сын родился инвалидом. Год назад она его уже похоронила. Но стойкости духа, несмотря на все тяготы, эта женщина не растеряла.