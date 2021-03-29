Представители строительной компания «ОДСК Липецк» подтвердили, что с 5 апреля начнётся передача ключей дольщикам дома по адресу: Липецк, ул. Свиридова, 14. Всем участникам долевого строительства, согласно адресам, указанным в договорах, были отправлены уведомления о приёме квартир с указанием даты и времени, когда будет происходить передача квартир.

Дольщики ждали свои квартиры более пяти лет. 19 октября 2018 года между администрацией Липецкой области и ПАО «Орёлстрой» (ГК «ОДСК») было подписано соглашение о сотрудничестве по достройке проблемного объекта. Обязательства выполнены в полном объёме. Скоро 628 семей смогут получить долгожданный статус новосёлов.

«Строительство проблемных домов находится под постоянным контролем областной администрации, – подчёркивает руководитель региона Игорь Артамонов. – Мы проделали большую работу, чтобы дольщики смогли получить свои долгожданные квартиры».

Дом, расположенный в микрорайоне Европейский, уже шестой, достроенный группой компаний «ОДСК» в Липецкой области за 2,5 года. Ранее компания обеспечила квартирами почти тысячу дольщиков, завершив строительство проблемных домов в Елецком, Европейском и Университетском микрорайонах.