Четыре профильных комитета облсовета рассмотрели ежегодный доклад о результатах деятельности администрации Липецкой области. Также депутаты рассмотрели доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ, отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития до 2024 года, и отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального развития.

Доклады и отчеты были высланы депутатом заранее. На профильных комитетах парламентарии задали вопросы по наиболее проблемным темам, а также те, которые чаще всего звучат на встречах с жителями. Ответы на них представили руководители профильных управлений администрации, а также присутствующие на комитетах заместители главы региона.

Членов комитета по экономике заинтересовали причины низкого показателя фактического исполнения программы обеспечения качественным жильем, основная часть финансирования которой идет на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Средства, предусмотренные на эти цели, освоены в 2020 году не в полном объёме. Исполнители объяснили, что это связано с поэтапным финансированием. Деньги будут потрачены в этом году.

Председатель комитета по экономике, вице-спикер областного Совета депутатов Василий Мурузов поднял проблему дольщиков долгостроя по улице 50 лет НЛМК, чьи квартиры были построены без разрешительной проектно-сметной документации.

– 175 дольщиков, у которых были разрешительные документы, получили выплаты. Сейчас наше управление проводит работу по восстановлению прав граждан, чьи квартиры были построены без такой документации. В этом направлении мы работаем с Минстроем. Сейчас ждем выхода нормативно-правового акта, который будет регулировать этот вопрос, – сообщил депутатам заместитель начальника управления архитектуры и строительства Липецкой области Антон Болгов.

На заседании комитета по социальным вопросам депутаты затронули тему обеспеченности вновь построенных 16-ти ФАПов медицинскими кадрами. Также парламентарии спросили, как сказывается нехватка кадров на качестве и доступности медицинской помощи, и какие меры принимаются сегодня, чтобы изменить ситуацию.

– Все наши новостройки возводились не плюсом, а взамен тех фельдшерско-акушерских пунктов, которые пришли в негодность или здания находились в аварийном состоянии. Также будет построена работа и в текущем году. Таким образом, мы обходим проблему сохраняющегося дефицита кадров. Мы привлекаем сотрудников, которые ранее работали в лечебной сети, – отметил начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков.

По словам главного медика региона, вопрос дефицита кадров в здравоохранении по-прежнему актуален. Но проблема планомерно решается.

– У нас действуют региональные меры поддержки, мотивирующих врачей и средний медперсонал приходить на работу в здравоохранение области. Также задействованы федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», – рассказал Юрий Шуршуков.

– Меры, которые принимаются на уровне региона, это программа «Губернаторский миллион», а также 100% компенсация аренды жилья медикам, это инициатива депутатов, признаны одними из самых эффективных и комплексных среди наших соседей, – добавил вице-губернатор Александр Ильин. – В прошлом году к нам в регион приехало 50 врачей, еще 7 докторов трудоустроились в Липецкую медицину уже в этом году.

Председатель комитета по науке и образованию Анатолий Погодаев поднял вопрос о переходе школ на работу в одну смену, особенно начальных классов. Эта задача поставлена национальным проектом «Образование» по поручению президента страны.

– Речь о том, чтобы полностью исключить вторую смену пока не стоит. Потребность такая есть, причем самая большая – в Липецке. К 2024 году здесь надо создать 7734 места. Второй по напряженности муниципалитет – Грязинский район, здесь необходимо 691 место, – пояснил первый заместитель начальника управления образования и науки Липецкой области Александр Смольянинов. – Для решения этих задач в течение 2021-2022 г. в Грязинском районе будет сдана новая школа на 800 мест и проблема будет закрыта. В Липецке сейчас прорабатывается возможность строительства школы на 1500 мест в микрорайоне «Звездный». Таким образом, потребность в дополнительных местах будет постепенно снижаться. Но пока не построим эти 7734 мест говорить о том, что мы избавимся от второй смены в начальной школе, пока не приходится.

Вопросы депутатов, на которые пока не получены ответы, а также вопросы фракций будут обобщены комитетом по государственному устройству и местному самоуправлению и затем направлены в адрес администрации. Ежегодный доклад главы региона вместе с ответами будет представлен на сессии 15 апреля.