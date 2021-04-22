Сегодня в микрорайоне «Елецкий» прошла встреча представителей Фонда Липецкой области по защите прав дольщиков, регионального управления строительства и архитектуры, дольщиков строящегося дома I-19 с застройщиком.

Участники встречи побывали на строительной площадке и посмотрели, как идет процесс возведения дома.

В качестве экскурсовода выступил главный инженер компании-застройщика «Спецфундаментстрой – С». С соблюдением всех норм безопасности на стройке он провел инициативную группу жильцов по строящемуся дому.

Здание невысокое – пяти-семиэтажное на 172 квартиры. Три подъезда дома готовы, еще два строятся: производится кирпичная кладка стен, устройство плит перекрытия, устанавливаются окна и двери.

Внутри построенных подъездов отделочные работы выполнены практически в полном объеме. Установлены просторные лифты. В квартирах произведена черновая отделка, закреплены батареи, в каждой комнате на потолке смонтирована автоматическая противопожарная сигнализация, произведена разводка коммуникаций. Кроме того, во дворе уже начато благоустройство территории.

Дом планируется сдать в конце II квартала 2021 года.

Напомним, строительство дома I-19 было начато в 2016 году. Первоначальным застройщиком выступило АО «ЛИК». На момент строительства компания заключила 95 договоров долевого участия. Дом должны были сдать весной 2019, но уже летом того же года объект был признан проблемным и вскоре перешел к нынешнему застройщику.