Владельцы первых 154 «раскрытых» счетов эскроу в Липецкой области стали обладателями собственной недвижимости, построенной в рамках проектного финансирования. Сумма средств, перечисленных со счетов застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, составила 416 млн рублей.

К началу февраля в регионе открыто 949 счетов эскроу. Остатки средств на них составляют более 2 млрд 100 млн рублей. Застройщики заключили с банками 8 кредитных договоров на сумму свыше 2 млрд 800 млн рублей, сообщили в пресс-службе липецкого отделения Банка России.

Проектное финансирование заработало в нашей стране летом 2019 года. С тех пор все новые объекты должны возводиться без привлечения денег граждан. Покупатели жилья на этапе строительства размещают свои средства на счетах эскроу. Только когда объект будет сдан в эксплуатацию, застройщик получит доступ к финансам и сможет использовать их для расчетов с банком.

«Благодаря переходу к проектному финансированию покупка недвижимости в строящихся объектах становится безопасней и проще. Государство гарантирует защиту средств граждан, участвующих в долевом строительстве, – деньги до 10 млн рублей застрахованы», – комментирует руководитель липецкого отделения Банка России Татьяна Божко.