Доля детей до 16 лет в общей численности населения Липецкой области составляла 17% на 1 января 2020 года

Всемирный день ребенка ежегодно отмечается 20 ноября во всех странах. Празднику положила начало Декларация прав ребенка, которая была принята ООН 20 ноября 1959 года, став основополагающим документом в области защиты детей. Данная дата предложена, как день мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.

В нашей стране принимаются особенные меры по поддержанию рождаемости на достойном уровне. Так, по итогам каждой переписи населения происходят важные изменения. Например, после Всероссийской переписи 2002 года произошел запуск ключевой на данный момент программы поддержки семей, в рамках которой вот уже многие годы выплачивается материнский капитал.

Семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с

1 января 2020 года, получают право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. В 2021 году материнский капитал проиндексируется до 483 тысяч рублей на одного ребенка и до 639 тысяч рублей – на второго, то есть повышение составит 3,7%.

Ну, а по итогам уже начавшейся в труднодоступных районах страны Всероссийской переписи населения (основной этап пройдет в апреле 2021 года) будут сделаны выводы об успешности очередного витка этой программы и, возможно, внедрении новых решений. Поскольку именно перепись позволяет получить максимально полные демографические данные о населении страны и сопоставить их с цифрами за предыдущие годы.

На 1 января 2020 года в Липецкой области численность детей в возрасте до 16 лет составляла 195449 человек, их доля в общей численности населения составляла 17%. Из этого числа: самых маленьких от 0 до 4 лет – 58325 человек, от 5 до 9 лет – 65210 человек, а детей в возрасте 10-14 лет – 60565 человек. При этом 50% – дети до 7 лет включительно (98337 человек). За предыдущий год численность данной категории детей снизилась на 3%, что в основном обусловлено снижением рождаемости.

В сравнении со статистикой годовой давности число родившихся снизилось на 10% и составило в 2019 году 9788 человек или 8,6 на 1000 человек населения (за 2018 год – 10884, или 9,5 на 1000 человек населения). Традиционно в Липецкой области рождается мальчиков больше чем девочек: 5018 против 4770 (1052 мальчика на 1000 девочек) за 2019 год. В последние годы возросла доля вторых (40%) и третьих детей (16%), при этом снижается доля первых с 40% в 2017 году до 37% в 2019 году.

Но ежегодные данные о числе детей демонстрируют лишь однозначные цифры, тогда как предстоящая цифровая перепись населения позволяет сделать подробный срез жизни родителей и их детей, глубже понять, чем и как живут российские семьи, в каких условиях рождаются и растут дети.

Так, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года стало известно, что удельный вес супружеских пар с детьми составил 41%. Число семейных ячеек с детьми моложе 18 лет составило 138,7 тыс., в том числе треть это матери и отцы одиночки: матери с детьми – 41,9 тыс. и отцы с детьми 4,6 тысячи.

Именно на основе таких показателей, получаемых раз в 10 лет, по итогам Всероссийской переписи населения, можно сделать глобальные выводы о повышении уровня благополучия, увидеть болевые точки, связанные с заботой о подрастающем поколении, а также принимать решения о внедрении новых проектов на государственном уровне.

В этот раз за счет цифровизации такие данные будут получены значительно быстрее, чем по итогам предыдущих переписей.