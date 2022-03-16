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В январе-декабре 2021 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Липецкой области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах сформировался положительно и составил 397,6 млрд рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился (по сопоставимому кругу) в 3,4 раза.

Наибольший его удельный вес приходится на организации обрабатывающих производств (87%).

Получили прибыль 297 организаций в размере 404,9 млрд рублей, имели убыток 92 организации на сумму 7,3 млрд рублей.

Доля прибыльных организаций по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (по сопоставимому кругу) возросла на 1,5 процентного пункта, сумма их прибыли увеличилась в 3,2 раза.

Наибольший удельный вес прибыльных организаций в Воловском, Долгоруковском, Становлянском (по 100%), Лебедянском (89,5), Добровском и Чаплыгинском (по 83), Данковском (77,8), Липецком (76,0%) муниципальных районах, г. Ельце (81,3%) и г. Липецке (76,6%).

Размер просроченной кредиторской задолженности на конец декабря 2021 г. составил 7174,8 млн рублей и уменьшился за месяц на 19,9%.

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности на конец декабря 2021 г. составила 2,3%.

В структуре просроченной кредиторской задолженности основной объем приходится на долги организаций, осуществляющих деятельность в обрабатывающих производствах; обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха; добыче полезных ископаемых, сообщает пресс-служба Липецкстата.