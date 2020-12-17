Доля продуктов и сигарет в корзине липчан стала больше, чем доля непродовольственных товаров

В Липецкой области отмечается снижение оборота розничной торговли. В январе-ноябре 2020 года этот показатель составил 240 487,0 млн. рублей, что на 7% меньше, чем за тот же период 2019 года.

В расчете на душу населения приходится 211,1 тыс. рублей.

В макроструктуре оборота розничной торговли преобладала продажа пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий. Их удельный вес составил 52,1% против 47,2% соответствующего периода прошлого года.

Изменение продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий и непродовольственных товаров в обороте розничной торговли характеризуется следующими данными (смотрите таблицу):

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,5% от оборота розничной торговли, сообщает Липецкстат.