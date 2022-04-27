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Прокуратура Правобережного района г. Липецка провела проверку соблюдения конституционного права граждан на обращение в деятельности управления Правобережного округа департамента развития территории администрации г. Липецка.

В ходе проверки выявлены нарушения Федерального закона от 02.05. 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», связанные с направлением заявителю ответа без подписи уполномоченного должностного лица, что лишало документ юридической силы и возможности его обжалования в установленном законом порядке.

Допущенное нарушение стало основанием для возбуждения в отношении должностного лица дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

На основании акта прокурорского реагирования мировой судья оштрафовал виновного в размере 5 тыс. рублей.