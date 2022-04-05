Сегодня на комитете по социальным вопросам депутаты рассмотрели изменения в Закон «Об условиях оплаты труда работников территориального фонда обязательного медицинского страхования Липецкой области». Этим документом предусмотрена индексация должностных окладов работников ТФОМС от 10% до 30 % в зависимости от занимаемой должности.

Повышение заработной платы связано с возложением на Фонд дополнительных полномочий и функций.

Так, из-за изменения законодательства об обязательном медицинском страховании теперь ТФОМС выступает одной из сторон договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. Ранее такой договор заключался только между страховыми медицинскими организациями и больницами. В связи с этим на сотрудников Фонда возложена обязанность проведения ежемесячного медико-экономического контроля оказанной медицинской помощи и предъявляемой оплаты.

Кроме того, внесены изменения и в порядок взаимодействия ТФОМС с другими регионами при оказании мед. помощи застрахованным гражданам за пределами Липецкой области. По этой причине изменена периодичность сверок, сокращены их сроки, предусмотрена административная ответственность.

Также теперь сотрудники Фонда осуществляют информационное обеспечение персонифицированного учёта сведений о застрахованных жителях и сведений о медицинской помощи, оказанной им посредством государственной информационной системы обязательного медицинского страхования. Она запущена в прошлом году.

Расходы на индексацию заработной платы работников ТФОМС предусмотрены Законом «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Липецкой области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Поэтому принятие закона не потребует дополнительных расходов из областного бюджета.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на 9 сессии регионального парламента. Заседание планируется 14 апреля.