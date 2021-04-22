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Сегодня на комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства депутаты Липецкого горсовета рассмотрели проект изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Липецка».

Как доложила председатель департамента экономразвития Юлия Полоскина, с апреля на 3,6% повышаются должностные оклады отдельных категорий работников бюджетной сферы (педагогических работников учреждений дополнительного образования; медработников в МУ; подведомственных департаменту по физической культуре и спорту; работников культуры), в соответствии с прогнозным уровнем инфляции на 2021 год и приведение к уровню окладов, установленных для работников областных государственных учреждений.

В бюджете города предусмотрена возможность увеличения окладов за счет дотации и субвенции из областного бюджета.

Кроме того, установлены должностные оклады работников создаваемого нового учреждения, которое будет осуществлять централизованные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Члены профильной комиссии поддержали изменения в Положение, и рекомендовали коллегам принять документ на ближайшей сессии, 27 апреля.