Дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья возводят на пересечении улиц Минской и Кривенкова в Липецке. Согласно проекту, он будет 17-этажным. На каждом этаже будут располагаться по восемь квартир – одна трехкомнатная, четыре двухкомнатных и три однокомнатных. Уже в этом году сюда переедут около 350 человек с НЛМК, Северного Рудника, ЛТЗ и района Опытной станции – жильцы домов, признанных аварийными в 2013-2014 годах.

Как отметил представитель компании-подрядчика Андрей Бугаков, все работы идут по графику. Специалисты уже приступили к возведению двенадцатого этажа – сейчас здесь устанавливают арматуры для опалубок, в которые заливают бетон. После на готовый каркас установят плиты перекрытия между этажами. Такая технология строительства позволяет равномерно распределить нагрузку на колонны и бетонные перекрытия.

Одновременно специалисты монтируют внешние стены и внутренние перегородки МКД, которые делят дом на отдельные квартиры. Кирпичной кладкой «закрыли» уже десять этажей, сейчас работы ведутся на одиннадцатом. Стоит отметить, что коробка МКД готова на 65%. В планах монтаж инженерных коммуникаций, остекление здания и проведение отделочных работ.

Как известно, до 2025 года в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» в Липецке поэтапно будут расселены 122 аварийных дома, в которых проживают более 4 тысяч человек. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено свыше 2,6 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.