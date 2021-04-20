В Ельце в преддверии Международного дня охраны памятников и исторических мест подвели итоги конкурса «Хранители елецкой старины 2021». Об этом рассказали в Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области.

Конкурс организован по инициативе ЕГОПД «Мы из Ельца» при участии АНОИЦ «Грани» и ОБУК «Госдирекция». Он проводится с 2017 года и направлен на привлечение внимания ельчан к проблеме сохранения исторического облика деревянных зданий.

Ведь чтобы сохранить неповторимую атмосферу и уникальность города, важно сберечь все компоненты:

фасады зданий с резными деревянными наличниками;

витиеватые кронштейны, которые поддерживают крыши и карнизы с затейливой резьбой;

деревянные, кирпичные и каменные ограждения, выполненные в традиционных для города формах;

подпорные белокаменные стены;

фрагменты белокаменных плитуаров.

В этом году победил деревянный дом, расположенный на одной из главных улиц города – Коммунаров (ранее Орловской). Дом номер 17 – объект культурного наследия регионального значения «Дом Остапцевых, сер. XIX в.». Сруб на высоком белокаменном цоколе обит горизонтальным профилированным гонтом. Крыша скатная с полувальмой. Наличники, скорее всего более позднего происхождения начала XX века, решены в виде плоских рамок и соединены стилизованными кронштейнами с прямыми сандриками.

Дом связан с фамилиями Лопуховых, Остапцевых, Орловых, Ельниковых. Его интерьеры украшают: деревянная резная мебель, картины, предметы декоративно-прикладного искусства, выполненные несколькими поколениями талантливых представителей семейства.

Дом также связан с именем Вити Орлова. В Елец мальчик приехал вместе с мамой Марией Николаевной. Они жили в семье отчима Михаила Васильевича Остапцева. Сегодня на стене здания висит памятная табличка – юному партизану и разведчику, погибшему в декабре 1941 года под селом Екатериновка Елецкого района.

В наши дни здание разделено между семьями Елены Владимировны Орловой и Ольги Евгеньевны Ельниковой и является прекрасным примером дружеских отношений хозяев друг к другу и уважительного отношения к своему общему дому. Сруб выкрашен в один цвет, сделан единый цоколь и крыша покрыта одним материалом. Дом предстает в своей полноценной красоте, как единый образ деревянного здания, построенного в середине XIX века.