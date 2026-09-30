Дом, который не продаётся

Благоухающие на усадьбе цветы — дань памяти маме Раисе Семеновне.

ГДЕ КОРНИ — ТАМ И ДУША

Родительский дом манит к себе всегда, как бы далеко мы ни уехали из родных мест. Даже когда уже в нем никто не живет, хочется вернуться в него, как в детство.

Сестры Галина Долгова и Надежда Кабушева по прописке — москвички, а по сути — все те же деревенские девчата, которые родились в Демшинке и считают это село самым лучшим местом на земле.

— Наша мама, Пешкова Раиса Семеновна, 1932 года рождения, была родом из Курской области, — начинают свой рассказ сестры. — А отец, Пешков Василий Трофимович, 1919 года рождения, участник Великой Отечественной войны, — уроженец Демшинки. Он ушел в армию в 1939-м и прямо со срочной службы попал на фронт. Воевал до победного 1945 года, был контужен. После войны уехал работать в Коми АССР водителем. Там они и встретились с мамой, которая трудилась в тех же местах на лесозаготовках.

Такой Раиса Пешкова приехала с мужем в Демшинку.

Василий Трофимович Пешков прошел всю войну и вернулся в родную Демшинку. Фото для Бессмертного полка.

Собеседницы достают семейный альбом и показывают старую фотографию. С нее на нас смотрит очень привлекательная молодая девушка.

— Это мама, — поясняют Галина и Надежда. — Она была настоящей красавицей: высокая, темноволосая. Да еще и с золотым характером. Неудивительно, что папа сразу в нее влюбился. Да и он был не из последних — фронтовик, статный мужчина.

В Демшинку супруги вернулись в начале пятидесятых уже с двумя детьми: сыном Сашей и дочкой Наташей. Позже здесь у них родилось еще четверо: Надежда, Галина, Алексей и Сергей.

В годы войны родные места Раисы разбомбили немцы, отец погиб под Москвой в январе 1942-го. По большому счету ей некуда было возвращаться. А в Демшинке она стала своей. Не боялась никакой работы: полола свеклу, ухаживала за телятами, заведовала столовой и детским садом, была осеменатором.

— А еще она очень любила цветы — они стояли на всех подоконниках, — продолжают собеседницы. — Про маму в селе говорили: палку воткнет в землю — расти будет. Такая у нее была легкая рука. И хотя мама имела всего четыре класса образования, ее отличала особая житейская мудрость, какой-то внутренний стержень, за что ее уважали и простые односельчане, и руководство.

Раиса Семеновна всю жизнь, до самой старости, любила цветы, для которых не жалела ни места, ни времени.

Василий Трофимович Пешков всю жизнь крутил баранку. А ведь в свое время с хорошим аттестатом окончил семилетку, хотел стать учителем и даже успел до войны поступить в Тамбовский пединститут. И хотя мечта его не сбылась, на жизнь не жаловался. Слыл мастером на все руки: играл на гитаре, плел кнуты, сам смастерил деревообрабатывающий станок. У него дома была своя мастерская, где бывший фронтовик делал хомуты и для колхозных лошадей, и на заказ.

ДЕТСТВО В ТРУДЕ

Собеседницы вспоминают, что все их детство прошло в труде: хозяйство, подворье, огромный огород. Работали наравне с родителями.

— Семья наша была очень дружная — такими мы остались и сейчас, уже после ухода родителей. Папа умер в 1977 году, совсем еще не старым, от инсульта. Четверо младших остались с мамой, которой на тот момент было всего 44 года. Замуж она больше не вышла, хотя сватались. Дети всегда были для нее на первом месте.

Потом гнездо стало пустеть. Саша уехал в Мурманск, стал военным, Наташа — в Москву, Надя и Галя — за ней в столицу, туда же и младшие братья. Алексею, правда, не понравилась жизнь в шумном мегаполисе, и он вернулся в Добринку.

Мама осталась одна, но не была одинокой. Дети приезжали к ней часто, и внуки не забывали.

— Пятеро наших ребятишек, можно сказать, здесь и выросли, — улыбаются сестры. — На летних каникулах очень любили гостить в деревне. Бабушка их безумно любила, но и к труду приучала.

Галина и Надежда свой отпуск всегда проводили в Демшинке. Галин муж Сергей (он родом из Саратова) тоже полюбил эти места. Приезжая в Демшинку, москвичи с удовольствием занимались деревенской работой, которая им была не в тягость, а в радость.

СВОИ СРЕДИ СВОИХ

— Родительский дом для нас всегда был заветным местом, — продолжают свой рассказ собеседницы. — Даже когда мама потеряла зрение после инсульта, и мы забрали ее к себе в Москву, с нетерпением ждали наступления тепла, чтобы вместе с ней приехать на лето в деревню. Тут она по-прежнему была дома, а значит, чувствовала себя счастливой. Сидит, бывало, на лавочке, мимо идут соседки — обязательно присядут рядом, поговорят. Все кругом знакомое, родное… Она и умерла здесь, в Демшинке.

После ухода мамы дом опустел. Но наследники и не думали его продавать. Наоборот, начиная с апреля (первой сюда приезжает Надежда, а за ней — Галина с мужем Сергеем), здесь заново закипает жизнь. Постоянно что-то строится, сажается, благоустраивается…

Горожане, соскучившись за зиму по земле, первым делом начинают готовиться к огородному сезону, разводят птицу. Хлопот много — зато осенью возвращаются в город с натуральными деревенскими припасами.

— Саша, Леша и Наташа тоже приезжают погостить в родительский дом, но не на все лето, говорит Галина Васильевна. — Мы же не только летом здесь бываем, почти каждый месяц выкраиваем недельку, чтобы побывать у себя дома. Вот уже больше тридцати лет по традиции встречаем здесь Новый год.

НОВЫЙ ЭТАП

В сентябре 2024 года, когда начались известные события в Курске, сын Надежды Васильевны Алексей ушёл по контракту на СВО. Он знает от бабушки Раисы Семеновны, как в годы войны их село дважды переходило из рук в руки, пока наши войска не выбили из него фашистов. Помнит ее рассказы об ужасах оккупации, которые она пережила со своими близкими. Родные поддержали Алексея, хотя на сердце было тяжело и тревожно.

С этого момента для сестёр начался новый этап жизни. Галина случайно узнала, что в их городе работает «боевая кухня», где готовят сухие супы, каши и даже вторые блюда для фронта.

— Сначала хотела связаться с ними, чтобы помочь Алексею. Потом сама присоединилась к волонтерам, — рассказывает она. — Начинала с запайки пакетов (за день их делали больше тысячи). Затем сама стала готовить. Нас много таких, кто хочет помочь фронту. Например, рядом со мной трудится пожилая женщина Александра Андреевна, которой уже 91 год.

Галина Долгова Нужно много времени и сил, чтобы из свежих овощей и мяса сделать заготовки для будущих блюд.

Всю жизнь Галина работала в ЖКХ, а тут освоила поварское дело. Причем, готовят женщины из продуктов, которые закупают сами или получают в виде гуманитарной помощи от простых жителей той же Демшинки и окрестных сел.

Мясо, овощи, зелень сначала высушивают, а потом в гранулированном виде порционно расфасовывают по пакетикам и герметично закрывают. В ассортименте «боевой кухни»: супы харчо, грибной, рассольник, гороховый, куриный с грибами… Состав и способ приготовления указаны на пакетике.

Делают и вторые блюда: гречку по-купечески, картофельное пюре, разные каши. Достаточно добавить кипяток — и готова вкусная домашняя еда. Она пользуется у бойцов большим спросом, отклики на нее — самые хорошие.

Галина Долгова с односельчанкой Ольгой Лесных готовят к сушке очередную порцию грибов для солдатских супов.

Вот уже второй год подряд осенью героини нашего рассказа привозят из родных мест в Москву большие контейнеры с высушенными ингредиентами для солдатских обедов.

— Земляки приносят нам урожай со своих огородов, — рассказывают собеседницы. — Демшинка, Наливкино, Хворостянка, Дурово, Березнеговатка — все подключились к этому благому делу. Очень отзывчивые у нас люди.

Так что сушилки у Надежды и Галины не стоят без дела — работают и днем, и ночью.

Как-то их спросили: «А сколько вы получаете за свою работу?». Что ответить людям, которые не верят в бескорыстие? Вот и сказали первое, что пришло на ум: «Что мы с этого имеем? 6 тысяч за электричество в месяц платим, да еще 5 газовых баллонов за сезон покупаем, чтобы делать овощные заготовки на летней кухне».

В этом году деревенский сезон у сестер закончился 30 августа. Они увезли с собой все, что удалось вместе с односельчанами собрать, сварить и высушить за лето. Для них — это свой вклад в приближение победы.

ТЕПЛО РОДИТЕЛЬСКОГО ДОМА

Усадьба Пешковых, как и при жизни старшего поколения, выглядит ухоженной и буквально утопает в цветах. Они растут не только в палисаднике, но и за оградой. Красота такая, что глаз не оторвать.

— Это дань уважения и памяти нашей покойной маме, — говорят ее дочери. — Она очень любила цветы и разводила их везде, где могла.

Молодой яблоневый сад, ухоженный хозяевами, уже дает плоды.

А еще наследники заложили новый фруктовый сад. Содержат в порядке соседнюю территорию. Там стоит, наверно, еще дореволюционной постройки дом из красного кирпича, где когда-то располагался школьный интернат для ребят из соседних сел.

По соседству с домом Пешковых стоит старый школьный интернат. Чтобы он не портил вид улицы Галина и Надежда сажают здесь цветы.

— В нем размещались мальчики, а девочки — в другом здании, — поясняет Надежда. — Наша мама готовила для них еду, топила печь. В 1978 году (последний год, когда работал школьный интернат) здесь жили мои одноклассники из Средней Матренки и Березнеговатки. Они оканчивали 9 и 10 класс в Демшинской средней школе. Чтобы заброшенный дом не портил вид улицы, мы сажаем перед ним цветы.

Есть на усадьбе героев нашего материала и еще одна примечательная деталь: хозяева собирают предметы старины. По прямому назначению их давно не используют, но они создают особый деревенский колорит: деревянное корыто, ступа, прялка, чугунок, крынки для молока…

— Хочется, чтобы родительское гнездо всегда оставалось для нас местом, где можно отдохнуть душой, — говорят на прощание Надежда и Галина. — Когда-нибудь обязательно вернемся сюда насовсем. Живя в городе, мысленно мы по-прежнему здесь, в родном селе, в доме, где выросли и который все эти годы согревает нас своим теплом.