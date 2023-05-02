Дом культуры Лебедяни получил автоклуб. Его передали из областного центра культуры, народного творчества и кино. Автоклуб представляет собой автомобиль, который за считанные минуты легко трансформируется в концертную площадку, уже оборудованную световой и звуковой аппаратурой. В итоге сцена получается более 20 квадратных метров. Одновременно выступать на ней может до десяти человек. Автомобиль оснащен двумя двигателями, от них звуковая аппаратура может работать целый день, но чаще артисты подключаются к местным электросетям.

С помощью такого мобильного центра можно проводить любые культурно-массовые мероприятия. В дальнейшем его дополнительно оснастят оборудованием для показа кино. Так передвижной ДК превратится еще и в кинозал, и в кинолекторий. Лебедянцы автоклуб планируют использовать в небольших и отдаленных населенных пунктах, где нет концертного зала, а также для проведения мероприятий во дворах и микрорайонах города.

«Автоклуб предназначен для проведения мероприятий на открытом воздухе, так что лебедянцам повезло – они его получили в аккурат к началу теплого сезона. Уверен, местные работники культуры придумают интересную и насыщенную программу, которую смогут реализовать с использование автоклуба», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.