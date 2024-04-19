Обновленный центр культуры и досуга в селе Куликово Усманского района откроется летом. Здание 1976 года постройки ни разу капитально не ремонтировали. Благодаря нацпроекту «Культура» в нем уже полностью заменили кровлю и отопительные системы. Сейчас строители штукатурят стены, меняют окна, ремонтируют входную группу. Объект готов на 65%.

«Важно, чтобы сельские территории всесторонне развивались, в том числе не угасала культурная жизнь и люди получали все возможности для реализации своих идей, творчества и талантов», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В центре культуры работают более 10 кружков разного направления. Согласно проекту, после завершения работ в здании разместятся спортивная комната, административные помещения, новые зрительный зал, а также вокальные комнаты.