Торжественное открытие Дома культуры после двухлетнего капитального ремонта состоялось в деревне Хмелинец Елецкого района. Обновление здания, построенного еще в советские времена, проходило в рамках субсидии, выделенной по программе «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ».

В ДК будет работать библиотека, школа искусств, танцевальная и театральная студии, клубы для любителей футбола, волейбола, пинг-понга, шахмат. Все кружки будут охватывать порядка 350 детей деревни и соседних территорий.

В настоящее время в Елецком районе ведется ремонт еще двух ДК: в поселке Газопровод и деревне Казинка. Оба объекта планируют сдать в этом году. «Важно, чтобы сельские территории всесторонне развивались, в том числе не угасала культурная жизнь и люди получали все возможности для реализации своих идей, творчества и талантов», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.