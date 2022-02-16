Открытие выставки «Настроение» состоится 20 февраля в художественном музее имени В.С. Сорокина – Доме Мастера в Липецке. Выставка объединила 35 произведений из фондов Воронежского областного художественного музея имени И.Н. Крамского.

Как сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области, в экспозиции представлен широкий диапазон стилистических и индивидуальных манер, отражающих изменения художественной жизни второй половины XX – начала XXI веков. Исполненные в разных художественных техниках пейзажные произведения могут рассказать увлекательную историю эмоционального и эстетического осмысления природы.

Полотна погружают зрителя в неповторимое очарование русской природы. Здесь можно увидеть работы яркого представителя советского импрессионизма М.А. Бирштейна, сторонников социалистического реализма А.И. Лактионова и В.Н. Перельмана, графические рисунки Д.Б. Бобровского и И.Н. Воробьевой, произведения воронежских художников Б.А. Гончарова, В.К. Комолова, З.Е. Попова, К.Н. Успенской, В.П. Криворучко и других мастеров. Выставка продлится до 20 марта.

«Главные концертные и выставочные площадки, музеи, галереи и театры постоянно предлагают жителям области новые интересные проекты. Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. И такие экспозиции делают ее еще ярче, дают возможность увидеть разные грани искусства», – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.