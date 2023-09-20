Открытие выставки «Живопись Зиновия Попова и Юрия Внодченко» состоится 22 сентября в 17.00 в Доме Мастера в Липецке. В экспозиции представлено 28 живописных полотен из фондов Воронежского областного художественного музея имени И.Н. Крамского.

Участник Великой Отечественной войны Зиновий Попов (1924-1984) детскую мечту стать художником пронес через все испытания фронтовой жизни и воплотил уже в мирное время. Работал мастер преимущественно в жанрах портрета и пейзажа. «Цвет выступает главным выразительным средством в произведениях художника, – рассказали организаторы экспозиции. – На выставке представлены лирические сельские пейзажи – «Зима», «Чернозем», «Стога», «Весенний день», «Ивы», события из повседневной жизни людей 60-х – 70-х годов XX века, например «Ярмарка», а также женские портреты, натюрморт «Зимнее окно».

Юрий Внодченко (1927-2013) много лет возглавлял группу художников, которая выезжала в колхозы для создания картин. Он писал крестьян, их каждодневный нелегкий труд («Птичница», «Телятница тетя Поля»), создавал портреты-биографии пожилых людей («Дед Игнат Щебаршин», «Одиночество»). В экспозиции Дома Мастера также представлены «Натюрморт с рябиной», сельские и городские пейзажи («Летний дождь», «Колхозный двор», «Ждут паром», «Оттепель» и другие).

«Произведения, представленные на выставке, будут интересны широкой аудитории – старшему поколению, молодежи и совсем юным зрителям, – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Культурная жизнь региона очень разнообразна. Главные выставочные и концертные площадки, музеи, галереи и театры постоянно предлагают жителям Липецкой области новые интересные проекты».