Выставка «Избранное», посвященная 110-летию со дня рождения народного художника России Виктора Семеновича Сорокина, проходит в эти дни в Липецке. Экспозиция представлена в Художественном музее имени В.С. Сорокина – Дом Мастера.

«Виктор Семенович родился в Москве, но стал истинным липчанином, прожив на нашей земле более половины жизни, – рассказали в Доме Мастера. – За достижения в искусстве отмечен государственными наградами, избран Почетным гражданином города Липецка. Мастер воспел липецкий край в своих произведениях, воспитал прекрасных учеников, составивших ядро Липецкой организации Союза художников. Его влияние ощутимо и сегодня в художественной жизни области и распространяется за ее пределы».

Новая экспозиция целиком составлена из собрания Александра Назарова, тщательно формировавшего ее в течение 20 лет. В ней представлено более 30 работ разных этапов творчества живописца с 1947 по 2001 год. Они позволяют проследить эволюцию творческой манеры художника и его мироощущения, отметили в музее. Спокойная, «тихая», лиричная живопись раннего периода, построенная на тонких отношениях сближенных тонов. Сочная, яркая, жизнеутверждающая – 70-80-х годов. И экспрессивная, фактурная, безоглядно смелая – последнего десятилетия.

Выставки произведений Виктора Сорокина для Липецка не редкость, но вновь и вновь картины живописца изумляют непостижимостью чуда, совершенным мастерством, животворной энергией любви. Экспозиция продлится до 10 июля. «Липецкая земля богата талантливыми мастерами, которые внесли значительный вклад в развитие культуры. Творчество наших земляков достойно большого интереса и самых высоких оценок», – подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.