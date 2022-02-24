Выставка пейзажей «Настроение» проходит в художественном музее имени В.С. Сорокина – Доме Мастера в Липецке. «Экспозиция погружает зрителя в неповторимое очарование русской природы, которая вдохновила мастеров на создание разнообразных произведений живописи и графики. Пейзаж – это что-то классическое и очень понятное и потому столь любимое многими. Для кого-то слишком простое, для кого-то гениальное. Пейзаж – это всегда атмосферно, ностальгически близко», – рассказали в Доме Мастера.

Выставка из фондов Воронежского областного художественного музея имени И.Н. Крамского – крупнейшего художественного музея Центрального Черноземья – представляет 26 живописных и графических произведений. Музей обладает уникальным собранием, насчитывающим свыше 23 тысяч единиц хранения: древнеегипетское и античное искусство, зарубежная и отечественная живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Творческое сотрудничество липецкого и воронежского музеев продолжается более 10 лет.

В экспозицию «Настроение» вошли пейзажи художников советского периода и современности, представляющие широкий диапазон стилистических и индивидуальных манер, отражающих изменения художественной жизни второй половины XX – начала XXI веков. Исполненные в разных художественных техниках произведения могут рассказать увлекательную историю эмоционального и эстетического осмысления природы. На выставке среди прославленных имен – народные художники РФ, действительные члены Академии художеств А.И Лактионов и Е.В Рябинский. Также можно увидеть живопись яркого представителя советского импрессионизма М.А. Бирштейна, одного из основоположников стиля «соцреализм» В.Н. Перельмана, графические рисунки знаменитого мастера-графика Д.Б. Боровского и художника-эстамписта И.Н. Воробьевой. Большую часть экспозиции составляют пейзажи художников воронежского края.