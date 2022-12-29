По поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова семьи мобилизованных получают помощь. Так, 1 ноября Валентина Невструева подала заявку на участие в государственной программе догазификации, а уже перед Новым годом в ее доме произвели пуск газа.

Раньше дом приходилось отапливать дровами, а готовить пищу – на электрической плите. С дровами Валентине Дмитриевне помогал сын, однако осенью его мобилизовали, и справляться с хозяйством ей пришлось самостоятельно. За помощью мать мобилизованного обратилась к главе района Сергею Никитину.

Ей сразу же помогли оформить заявку на подведение газа до границ участка по президентской программе. Все затраты, связанные со строительно-монтажными работами и приобретением газового оборудования, компенсировали за счет областной субсидии. Несмотря на то, что срок исполнения договорных обязательств составляет 135 дней, все работы специалисты АО «Газпром газораспределение Липецк» выполнили в короткие сроки.

«Газификация – дело важное и затратное. Мы это отлично понимаем, поэтому семьи наших мобилизованных могут быть уверены, что к ним всегда придут на помощь», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.