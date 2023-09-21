Липецкий симфонический оркестр под управлением Константина Баркова 22 сентября в 19.00 представит в Доме музыки программу «Cinema Symphony». Прозвучат саундтреки из фильмов «Миссия невыполнима», «Звездные войны», «Розовая пантера», «007: Координаты «Скайфолл» и другие. Солисты – Маргарита Петрухина и Наталья Волкова. Доступна Пушкинская карта.

«На этом концерте слушателей ждут знакомые мелодии в оригинальных аранжировках, – поделилась художественный руководитель Дома музыки Наталья Сосновская. – А также любимые герои мирового кино на экранах. Все композиторы, чья музыка будет представлена – лауреаты премии «Оскар». Наша программа в нежный «бархатный сезон» подарит зрителям хорошее настроение».

Музыка – это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения, считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «И роль музыки, творчества, в целом культуры для мирового сообщества сегодня очень важна, потому что она объясняет многое гораздо лучше, чем политические комментарии и телевизионные репортажи», – подчеркнул Игорь Артамонов.