Представители ДОМ.РФ рассказали застройщикам Липецкой области о механизмах, которые могут быть использованы для развития строительной отрасли и жилищной сферы региона. Среди них – различные виды аукционов ДОМ.РФ, на которых реализуются объекты недвижимости и участки под застройку. В совещании в формате видеоконференцсвязи принял участие начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области Антон Болгов.

Как рассказал директор подразделения «Реализация федерального имущества» ДОМ.РФ Николай Сарокваша, 23 декабря состоятся торги по продаже имущественного комплекса, в состав которого входит участок площадью 0,4 гектара на Левобережной улице Липецка. Земля предназначена для строительства многоэтажных жилых домов, градпотенциал территории составляет более пяти тысяч квадратных метров жилья. Заявки на участие в торгах принимаются до 19 декабря.

«Земля является основой жилищного строительства. ДОМ.РФ предлагает инвесторам различные механизмы её получения и максимально эффективного использования. Один из них – аукционы. Специалисты Института развития перед торгами проводят градостроительную подготовку участков и первичные согласования с местными властями, оказывают инвесторам консультативную поддержку после завершения торгов. Таким образом создаются условия для запуска новых проектов, развития регионов», – отметил Николай Сарокваша.

В скором времени также планируется проведение аукционов на право реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Липецке. Первый из них должен пройти до конца 2022 года. На него будет выставлен участок в районе Лебедянского шоссе площадью 70,4 гектара. Здесь предполагается строительство малоэтажного жилья общей площадью не менее 152 тысяч квадратных метров с созданием объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. В I квартале 2023 года ДОМ.РФ намерен выставить на торги участок в районе улицы Ботанической. Победителям аукционов будет рекомендовано вести застройку с применением Стандарта комплексного развития территорий, разработанного ДОМ.РФ. Условия их проведения будут определены позднее.

«Механизм КРТ позволяет решить целый ряд задач, касающихся, например, обновления городской застройки и благоустройства территорий, модернизации инженерной и социальной инфраструктур. Благодаря совместной работе с ДОМ.РФ, под комплексное развитие попадут не только нуждающиеся в обновлении, но и незастроенные территории, что положительно скажется на увеличении объёмов строительства жилья и на улучшении жилищных условий граждан», – отметил начальник регионального управления строительства и архитектуры Антон Болгов.

Участники совещания также познакомили представителей региональных властей и девелоперов с условиями проведения аукционов ДОМ.РФ, рассказали о финансовых инструментах, которые могут быть использованы при реализации проектов.

«Комплексное развитие территорий – инструмент, который позволит ускорить темпы сокращения количества аварийного жилья в регионе, а также развивать городские кварталы, создавая в них всю необходимую для комфортного проживания инфраструктуру», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.