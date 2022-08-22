Получить разрешение на строительство арендного жилья в Липецке компания ДОМ.РФ планирует уже в декабре. Соответствующее соглашение на форуме «Среда для жизни» в Тамбове с потенциальным застройщиком подписали заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов и заместитель губернатора Липецкой области Константин Востриков.

Арендный дом будет рассчитан на 139 квартир, его общая площадь составит около 6,2 тысячи квадратных метров жилья. Объект будет реализован на основе проекта-победителя конкурса проектной документации повторного использования, проведённого Фондом ДОМ.РФ.

«Наш опыт реализации арендных проектов показывает востребованность такого формата в регионах. Уже в скором времени и жители Липецкой области смогут оценить все его преимущества. ДОМ.РФ готов предлагать современные, оборудованные по первому слову техники квартиры любой планировки по ставке на уровне рынка. Высокие стандарты Института развития при этом гарантируют комфортность жилья», – сказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Под строительство арендного дома выбран участок на улице Неделина в центре Липецка. Территория входит в зону благоустройства, для которой ДОМ.РФ разрабатывает мастер-план.

«Мы используем все возможности для улучшения городской среды и повышения качества жизни населения. Сотрудничество с ДОМ.РФ открывает перед регионом дополнительные перспективы. Освоение рынка арендного жилья должно стать ещё одним важным шагом в работе по развитию жилищной сферы», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.