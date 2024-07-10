Столько труда ежедневно вкладывает Т.Н. Аксинина в своё цветущее хозяйство! Зато и отдача неизмеримая: радость на душе и у самой, и у земляков с проезжающими мимо.

«Цветы для меня — праздник души», — говорит Татьяна Николаевна АКСИНИНА из села Хворостянка.

Вряд ли есть хоть один человек, едущий или идущий по Центральной улице, что в Хворостянке, чтоб не обратил бы внимания на дом под номером 50, который утопает в цветах с ранней весны и до глубокой осени, а зимой — он весь сияет гирляндами.

Одним кадром сфотографировать огромные масштабы великолепия у дома 50 по улице Центральной в селе Хворостянка просто невозможно.

Вот и я давно любуюсь этим цветущим раем, как только из Добринки еду мимо в сторону Липецка (или обратно). Цветник уже давно вышел за пределы палисадника, причём со всех сторон дома, и вплотную подошёл к дороге. Кажется, дай волю хозяевам, они и дальше «поедут» со своими шикарными клумбами. Но можно лишь в ширину «расплываться», вперёд нельзя: проезжая часть.

Декоративная стена-подставка — дело рук главы семейства Сергея Владимировича. Капельный полив цветам организовал тоже он.

Захотелось получше познакомиться с его обитателями. Мы с нашим редакционным водителем сразу оценили титанический труд, как только чуть ближе подошли к этому великолепию. Это насколько надо любить цветы! Не считая клумб, клумбочек и клумбищ, только с одними вазонами собьёшься со счёту. Многие из плошек — дело рук хозяйки. Сделаны из цемента и ткани, обычно — мешков. И раскрашены. Ну и, конечно, много покупных.

А вазоны хозяйка часто мастерит сама из мешков и цемента.

— Откуда подобное стремление к красоте, да ещё в таких масштабах? — задаю вопрос Татьяне Николаевне.

— С детства обожаю цветы, они рядом со мною — повсюду, где бы ни жила или ни работала, — говорит она.

Татьяна Николаевна Аксинина красоту давно вынесла за пределы палисадника.

Приехала собеседница с мужем и двумя дочками после развала Советского Союза из Киргизии в 2001-м году, туда ещё в 1935-м уехали её бабушка с дедушкой. В 90-е годы жить уже там стало невозможно. В наш район прибыли до того их односельчане, вот и Аксинины за ними потянулись.

Супруги Аксинины из села Хворостянка свои трудом и любовью к цветам дарят радость не только себе, но и всем окружающим.

— Там я работала в колхозе на ферме, муж — на заводе и в поле, одним словом, с темна до темна трудились. Но хозяйство разваливалось, нас притесняли, пришлось срываться с насиженного места, оставив двухэтажный дом и всё, что нажили-построили вокруг него. Тут купили маленький домишко, в нём очень сыро было. Старшая дочка к тому моменту на фельдшера отучилась, младшая здесь в 5-й класс пошла. Я поначалу просто рыдала, — признаётся Татьяна Николаевна. — Мы никогда с мужем Сергеем Владимировичем не жили богато: всё, чего достигли, благодаря своему же труду. Но и это пошло прахом, бросили там. Конечно, мне обидно было…

Но недаром говорят: терпение и труд всё перетрут (а в некоторых случаях и всех перетрут), и Аксинины, понимая, что никто им, кроме их самих же не поможет, на новом месте взялись за дело.

Таких фигур животных или птиц немало повсюду.

— Мы привыкли горбатить спину, по-другому не скажу, — выражается о своей сельской жизни хозяйка. — Завели здесь большое хозяйство, по 2-3 коровы держали, сначала на ферму в местный совхоз устроились работать, но и он приказал долго жить. Сергей стал через некоторое время работать на заводе «Индезит», где до сей поры трудится, а я занялась подворьем. Одно время в Грязи на рынок возила продавать творог, сметану и молоко. Люди уже меня ожидали. Домашние продукты всегда ценятся, только и достаются они тяжело. Коров сначала в стадо гоняли, потом ещё долго на привязи держали, но живём прямо у асфальта, с несколькими головами коров и телят это нелегко. С годами крупный скот перевели.

И старый пень в июльский день… Из него тоже сделал С.В. Аксинин надёжную подставку.

Трудяги Аксинины, работая, одновременно улучшали свой быт. Они и на нашей земле построили просторный новый дом, вокруг которого всё расширяли и расширяли красоту.

Я пишу во множественном числе потому, что все понимают: без мужской руки такие масштабы не распланировать. А полив один чего стоит!

— Цветы я везде и всегда сажаю, сею. Даже когда на птицефабрике одно время работала, там тоже небольшую клумбочку организовывала. Кто-то из мужчин мне тогда заявил: «Лучше б огурцы посадила», я возмутилась сразу: разве только про еду и надо думать. Как говорится, не хлебом единым жив человек. Конечно, мне помогает супруг. Он выложил камнем цветники, построил декоративную стену для них. Перед домом росло старое дерево, оно и затеняло, и опасность в бури представляло. Муж из его трёх стволов тоже сделал подставки для моих цветов. Ну а самое главное, за что ему огромное спасибо, — соорудил капельный полив. Теперь мне не приходится тягать воду.

Можно о Татьяне Николаевне сказать, что почти сразу, как только куранты полночь в Новый год пробьют, она начинает высевать свои цветочки. Потом рассаду пикирует. Для этого построили теплицу. В ней, разумеется, основное место занимают цветы и лишь немного помидоров с перцами.

Не надо много гадать, что за сорт цветов любит владелица этого царства. Они сами бросаются в глаза. Петунии. Разных сортов и оттенков. Висят в кашпо, растут в вазонах, стоят на пеньках и тянутся из них же, сидят в земле. У хозяйки спросила, хоть примерно их сколько, она затруднилась ответить, но счёт шёл на сотни. Ещё Татьяна Николаевна любит бегонии, лилии, дельфиниумы (и не помню, какие ещё десятки сортов назвала).

Глава семейства за цветы, наоборот, принимает, по его признанию, лишь розы. Розарию отведено солидное место на их участке. Правда, в нынешнем году морозец их сильно обидел. И гортензии тоже. Но что делать? Хозяйка уже крошечный парничок создала для последних цветов, в нем более десятка стаканчиков с малюсенькими гортензиями «воспитываются».

И это всё на улице только. По соседству огород стал без хозяев зарастать, Аксинины и на нём благоустройство организуют, чтоб красиво было. Высадили там лилейники, ёлочки… В доме же красуются множественные орхидеи, спатифиллум и те же бегонии. Порой про каких-нибудь хозяек слышишь: «А что она делает? Цветочки разводит!». А вот попробуйте и вы так ничего не делать!

Путешествия — ещё одно увлечение семьи Аксининых. Отовсюду привозят памятные сувениры, которым отвели отдельный уголок на террасе.

Татьяна Николаевна с Сергеем Владимировичем дарят красоту, великолепие, хорошее настроение не только себе, но и всем нам своим огромным трудом (конечно, я б тут пальму первенства хозяюшке отдала, ведь без её рассады не надо никакие клумбы нагораживать, но и без мужских рук не обойтись…). К этому делу подключились и дочки. Правда, привозят по просьбе мамы семена или подкормки. Помогают же в основном на огороде, по словам Татьяны Николаевны, понимая, что мама все силы вкладывает в свои цветущие владения.

— Иногда в окно посмотрю: люди остановились и фотографируют либо сами фотографируются на фоне цветов, — говорит Т.Н. Аксинина. — Им радостно, и я довольна.

Вот и мы остановились, чтобы сфотографировать и жителям района об этом рассказать. Жалко, что одним кадром не передать всю красотищу сразу…