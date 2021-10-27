Жителям дома доме №9 переулка Рудный в Липецке приостановили газоснабжение из-за того, что собственники отказались от замены опасных труб. Это первый подобный случай в регионе, сообщает Фонд капитального ремонта Липецкой области.

Ремонт газоснабжения был запланирован в четырех домах переулка Рудный. Из-за недопусков собственников сотрудники подрядной организации не смогли приступить вовремя к работе. С апреля по сентябрь сотрудники Фонда провели четыре собрания с собственниками пятиэтажки, на которых рассказывали о важности ремонта системы газоснабжения. По результатам ВДГО выявлено, что его техническое состояние является неудовлетворительным. Несмотря на это, собственники отказались пускать газовиков в квартиры. Одни объясняли это тем, что у них новый ремонт и встроенная мебель, которая может пострадать, другие не хотели остаться без газа на время работ.

АО «Газпром Газораспределение Липецк» направило два уведомления управляющей компании. У собственников было 40 дней, чтобы свое решение изменить, но они остались непреклонны. Специалистам АО «Газпром Газораспределение Липецк» пришлось пойти на крайние меры – ограничить дому подачу ресурса.

«Приостановка газоснабжения – мера, направленная, прежде всего, на обеспечение безопасности жителей. Ответственность жильцов, которые не пускают сотрудников для проверки газового оборудования или замены труб, должна вырасти многократно», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В тех многоквартирных домах, где собственники беспрепятственно обеспечивают доступ в квартиры, ремонтные работы происходят в короткий срок. В домах №№ 1 и 3 переулка Рудный работы идут полным ходом.