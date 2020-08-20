Дом в стиле сталинского ампира в Липецке отремонтируют до ноября

В Липецке капитально ремонтируют фасад и крышу дома с сохранением исторических элементов. Это первый подобный опыт Фонда капремонта.

Этот дом по адресу проспект Мира, 38 построили еще в середине прошлого века — 1952 году. Объектом культурного наследия он не является, но имеет интересный архитектурный облик, выполненный в стиле сталинского ампира.







При ремонте здания будут использованы современные материалы, но цвета и форму элементов и фасада оставляют ту же. Восстановят ротонду, пилястры, карнизы, колонны. Закончить ремонт планируют до ноября, сообщили в управлении ЖКХ Липецкой области.