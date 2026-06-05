Дома для аграриев

Тринадцать домов для работников сферы сельского хозяйства построят в этом году в микрорайоне «Речной» Богородицкого территориального отдела. Об этом пишет паблик администрации Добринского муниципального округа в ВК.

В конце прошлого года здесь ключи от новых домов получили 10 семей молодых специалистов. Теперь этот динамично развивающийся микрорайон ещё больше расширится благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Сейчас степень готовности жилья разная в каждом строящемся доме. В основном идут подготовительные работы по обустройству фундаментов будущих домов. К тому же строителям мешают регулярные дожди. Но мы уверены, с наступлением тёплой и сухой погоды темпы работ заметно возрастут.

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