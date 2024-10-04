Жилье для врачей, учителей и работников АПК строится в Добринском районе по программе «Комплексное развитие сельских территорий». В поселке Добринка и деревне Благодать возводят 13 домов. Сдать дома планируют к концу года. Жилье специалистам предоставляют по договору социального найма. В будущем дом можно будет оформить в собственность: через 5 лет — выкупить за 10% от первоначальной стоимости, а через 10 лет — за 1%.

«Предоставление служебного жилья — один из способов привлечь специалистов в сельские районы, — не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. — Программа «Комплексное развитие сельских территорий» является для Липецкой области в этом отношении очень хорошим подспорьем. Благодаря федеральной поддержке у нас появляются дома, десятки дорог, ДК, школы».

Метраж жилья от 54 до 90 квадратных метров. Дома будут под ключ — с косметическим ремонтом, сантехникой и газовой плитой. Особое внимание — инфраструктуре и благоустройству микрорайона. Как сообщили в администрации Добринского района, на следующий год в планах построить и ввести в эксплуатацию порядка 30 домов. Также рядом с новым жильем проектируют спортивные и детские игровые площадки.

«На госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» в 2024 году выделено более 2 млрд рублей. Строится большое количество объектов. Некоторые из них двухгодичные. В этом же году сдадим порядка 70 домов для соцнайма», – сообщил заместитель губернатора Липецкой области Илья Карлин.