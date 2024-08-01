Четыре семьи в Краснинском районе получат новое жилье по договору найма в этом году. Дома строятся в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и предоставляются по договору найма жилого помещения для работников АПК и соцсферы. Через пять лет жильцы смогут выкупить их за 10% от стоимости, а через 10 лет – всего за 1%, если продолжат жить и работать в муниципалитете. Такой механизм помогает работодателям и органам местной власти привлекать в районы квалифицированных специалистов.

В Краснинском районе строить дома по договору найма в рамках госпрограммы КРСТ стали с прошлого года. Тогда три семьи получили жилье в деревне Лимовая, селе Верхнедрезгалово и поселке Краснинский. Каждый дом площадью 54 квадратных метра имеет две комнаты, совмещенную с кухней гостиную и санузел, подключен ко всем коммуникациям. В текущем году в районе еще четыре семьи смогут въехать в новые дома. Один из них построен в поселке Краснинский, еще три – в селе Красное. Село Красное входит в число опорных населённых пунктов, где запланировано ускоренное комплексное социально-экономическое развитие. Планы долгосрочного социально-экономического развития для опорных населённых пунктов были разработаны в соответствии с поручением Президента Владимира Путина.

«Каждый опорный населенный пункт станет центром объединения сельской и городской инфраструктуры. Серьезные инвестиции будут направлены на строительство дорог, школ, детских садов, медучреждений, спортивных площадок, инженерной инфраструктуры», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется в регионе с 2020 года. В рамках программы строятся и ремонтируются школы и детские сады, дома культуры, дороги, другие объекты социальной инфраструктуры, благоустраиваются села. Одно из мероприятий программы – строительство домов по договору найма. За четыре года действия КРСТ в Липецкой области построены 71 дом и две квартиры общей площадью 4712 квадратных метра в пяти районах и округах. В 2024 году предусмотрено строительство 70 домов в девяти районах и округах.