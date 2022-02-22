Семьи с детьми, прибывшие сегодня в Липецкую область из ДНР и ЛНР, разместились в реабилитационно-оздоровительном центре «Лесная сказка». Прибывших встретили сотрудники центров соцзащиты, спасатели и волонтёры. В дороге семьи провели больше суток, сразу после регистрации их расселили по корпусам и накормили обедом.

Большинство приехавших семей многодетные. Многие рассказывают, что последнюю неделю почти не спали из-за постоянных обстрелов. Некоторые не успели попрощаться с родными. «Не смогли попрощаться с нашим папой, он военный, не отпустили. Переживаем очень за него. Но спокойны за ребёнка, здесь мы чувствуем себя в безопасности», – рассказала Оксана Маланинцева, приехавшая в Липецкую область с пятимесячной дочкой.

Прибывших из ДНР и ЛНР в «Лесной сказке» обеспечат пятиразовым питанием, постельным бельём, предметами первой необходимости. Сотни коробок со средствами личной гигиены, детским питанием, подгузниками, игрушками доставили ещё накануне. Уже сегодня семьи начали обеспечили связью, всем готовы выдать российские сим-карты и открыть лицевой счёт для зачисления социальной выплаты в 10 тысяч рублей, а также оформить временную регистрацию. Для этого привлекли сотрудников банка, миграционную службу, помогают заполнять документы 20 сотрудников областного центра социальной защиты населения.

«Мы понимаем в каком сложном эмоциональном состоянии приезжают к нам семьи. Поэтому наша задача не только создать им комфортные условия для проживания, но и поддержать их морально. Поставила задачу сотрудникам центра лично обойти каждого и уточнить, кто в чём нуждается», – отметила заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова.

В реабилитационном центре круглосуточно будут работать четыре медицинских поста, задействованы 16 медсестёр и четыре педиатра. Поддержать граждан в непростой ситуации готовы психологи. Позаботились здесь и о досуге семей с детьми. В пункте временного размещения запланирована культурно-развлекательная программа.

«К сожалению, этим семьям пришлось пережить тяжёлые события. Маленькие дети узнали, что такое война. Мы создали все условия для того, чтобы на Липецкой земле им было комфортно и не страшно», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.